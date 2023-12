Patrik Hoff: Vorbereitungen für TT-Debüt getroffen

​ 2024 wird Patrick Hoff seinen Plan, an den Rennen zur Tourist Trophy teilzunehmen, umsetzen. Er tritt damit in die Fußstapfen seiner deutschsprachigen Rennfahrerkollegen Julian Trummer, David Datzer und Lukas Maurer.

Nach einem achten Platz in der Gesamtwertung der International Road Racing Championship (IRRC) 2022 schloss Patrick Hoff dieses Jahr die international stark besetzte Meisterschaft an der dritten Stelle ab. Nur der Schweizer Lukas Maurer und sein deutscher Landsmann Didier Grams sammelten in der Superbike-Kategorie mehr Punkte als er.

Nach dieser starken Saison fühlt sich der 32-jährige Bayer aus Mittelfranken bereit, seinen Traum von einem Start bei der Tourist Trophy in die Tat umzusetzen. Unterstützt vom früheren TT-Fahrer Rico Penzkofer wird der Applikationsingenieur für Motorrad-ABS-Systeme mit seiner eigenen BMW an den Superstock- und Superbike-Rennen teilnehmen.

«Jetzt ist es offiziell, dass ich 2024 an der Isle of Man TT teilnehmen werde», überrascht Hoff seine Fans. «Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, besonders bei David Datzer, der mir immer mit Ratschlägen aus seiner TT-Erfahrung zur Seite steht, und Colin Moore, dass er die Reisen zur Isle of Man so einfach wie möglich gemacht hat.»

Bereits im Vorjahr flog Hoff mit seinem Rennfahrerkollegen Datzer erstmals auf die kleine Insel in der Irischen See, um sich einen ersten Überblick zu machen, was auf ihn zukommen wird. Das ins Auge gefasste Debüt bei der TT 2022 wurde auf Anraten von Datzer – er ist seit heuer der schnellste Deutsche auf dem Snaefell Mountain Course – verschoben.

«Vor meiner TT-Premiere eine weitere Saison in der IRRC zu absolvieren, hat sich ausgezahlt. Meine Ergebnisse haben sich deutlich verbessert. Ich hatte auf eine Platzierung in den Top-5 gehofft, aber nachdem ich im Laufe des Jahres die Reifenmarke gewechselt hatte, konnte ich mich steigern und konstanter an der Spitze mitfahren», erzählte Hoff gegenüber der offiziellen Seite der Rennen zur Tourist Trophy.

«Ich habe die Insel bereits zweimal besucht, das erste Mal mit David und vor einem Monat, als mich mit Johnny Barton ein TT Rider Liaison Officer um die Strecke geführt hat. Das ist eine unbezahlbare Erfahrung. Ich bin etwa 20 Runden im Auto um den Kurs gefahren und habe bis jetzt regelmäßig Onboard-Runden und das PlayStation-Spiel studiert.»

«Als ich das erste Mal auf dem Bray Hill stand, dachte ich: 'Wow', denn auf den DVDs sieht man nicht, wie steil es ist. Der zweite Besuch und die Erklärungen von John haben mir enorm geholfen. Ich fange an, mich allmählich sicherer zu fühlen. Mein Hauptziel für mein Debüt ist es, sicher zu sein und Spaß zu haben, weil es ein langfristiges Projekt für mich ist.»

«In der Qualifikationswoche geht es für mich darum, meine Geschwindigkeit zu steigern und mich an die Strecke zu gewöhnen. Ich hoffe, dass ich einen guten Job machen kann und eine ähnlich starke Leistung wie meine IRRC-Kollegen Lukas Maurer und Erno Kostamo in ihrem ersten Jahr abliefere und mich danach von Jahr zu Jahr verbessern kann.»