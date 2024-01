David Datzer: Karriereende oder neues Team für 2024?

Nach fünf Jahren beenden David Datzer und MTP-Racing ihre Zusammenarbeit als Rennteam. Ist es das Karriereende des flotten Deutschen oder findet sich noch ein Team, in dem er sich auf das Fahren konzentrieren kann?

Die vergangene Rennsaison hätte für David Datzer nicht viel besser laufen können. Bei der Tourist Trophy löste er Rico Penzkofer als schnellsten Deutschen ab, beim North West 200 war er aus Sicht vieler Fans der Newcomer des Jahres, bei seinen Gastauftritten bei der IRRC erwies er sich als unschlagbar und den Macau Motorcycle Grand Prix beendete er hinter Peter Hickman und Davey Todd an der dritten Stelle.

Wer jetzt denkt, mit diesen Erfolgen im Gepäck sollte es eigentlich kein großes Problem sein, das Budget für eine weitere Saison aufzutreiben oder ein renommiertes Team für die internationalen Straßenrennen zu finden, sieht sich getäuscht. Ganz im Gegenteil, der 31-jährige Bayer aus Vilsbiburg steht im Augenblick vor einer ungewissen motorsportlichen Zukunft, möglicherweise sogar vor seinem Karriereende.

Schon nach dem Macau Motorcycle GP ließ Datzer mit dem Statement, dass es vielleicht sein letztes Rennen gewesen sein könnte, aufhorchen. «Nach tollen zwei Wochen hier beim Macau Grand Prix und dem dritten Platz ist es für mich nun Zeit, leise ˈServusˈ zu sagen. Vielen Dank an alle Sponsoren, Freunde, Zuschauer und natürlich Datzi-Fans für das Erlebte!! Was wir alle gemeinsam erreicht haben, kann uns keiner mehr nehmen.»

Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft für seine große Fangemeinde.

«MTP-Racing und ich haben im gegenseitigen Einvernehmen nach fünf erfolgreichen Jahren unsere Zusammenarbeit als Rennteam beendet. Wir hatten mit Siegen und Rundenrekorden viele Höhen, wenige Tiefen und das Wichtigste, wir hatten viel Spaß. Aber es ist nun für beide Parteien an der Zeit, neue Wege einzuschlagen. Ich danke Willi Pötscher und der Firma MTP-Racing! Wir bleiben weiterhin als Freunde und Geschäftspartner in Verbindung.»

«Natürlich habe ich aber nach wie vor Pläne für 2024 und werde auch nichts unversucht lassen, sie in die Tat umzusetzen. Ich bin auf der Suche nach Teams für die Tourist Trophy, die IRRC oder Endurance-Weltmeisterschaft, wo ich mich auf das Fahren konzentrieren kann. Falls es also Teams gibt, die Interesse an mir hätten, könnt ihr mich unter datzi-racing.de@gmx.de erreichen», zeigt sich Datzer für vieles offen.