Conor Cummins mit FHO BMW zu den Armoy Road Races

Nach seinem vorzeitigen Rückzug bei der diesjährigen Tourist Trophy wurde bereits spekuliert, dass es das Karriereende von Conor Cummins bedeuten könnte. Jetzt kehrt er bei den Armoy Road Races zum Rennsport zurück.

Bei der Tourist Trophy sorgte Conor Cummins für ein handfeste Überraschung, als er sich nach dem ersten Superstock-Rennen zum sofortigen Ausstieg entschloss. «Ich ziehe mich mit sofortiger Wirkung von der TT zurück. In den kommenden Wochen werde ich über meine Pläne für den Rest der Saison informieren. Ich möchte mich bei all meinen Sponsoren und meiner Familie für ihre anhaltende Unterstützung bedanken und wünsche meinen Mitstreitern das Beste für den Rest der Rennwoche», lautete sein Statement, ohne auf die Gründe seines Entschlusses einzugehen.

Bei den Ende Juli stattfindenden Armoy Road Races wird sich der 38-jährige Manxman sehr zur Freude seiner Fans wieder in den Sattel einer Rennmaschine schwingen. Das Team FHO Racing BMW Motorrad, das in der jüngeren Vergangenheit mit Peter Hickman bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man und dem Macau Motorcycle Grand Prix großartige Erfolge feiern durfte, stellt dem großgewachsenen Cummins für die Veranstaltung in Nordirland eine BMW M1000RR zur Verfügung.

«Ich bin überglücklich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, die FHO Racing BMW zu fahren. Ich kann Faye, Darren und dem gesamten Team gar nicht genug für diese Chance danken. Das ist eine großartige Chance für mich und ich will einfach das Beste daraus machen, die Rennen genießen und sehen, wohin es führt. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine zum ersten Mal zu testen und am nächsten Wochenende zu den Armoy Road Races zu fahren. Ich bin wirklich aufgeregt und habe das Gefühl, dass wir den Reset-Knopf gedrückt haben», so Cummins.

«Darren, mein Teammanager, und ich haben schon seit einiger Zeit ein Auge auf Conor geworfen. Nach der Tourist Trophy haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten, wie wir möglicherweise zusammenarbeiten könnten. Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass wir ihn bei den Armoy Road Races unterstützen. Conor ist ein sehr erfahrener Fahrer und ich freue mich, mit ihm bei dieser Veranstaltung zusammenzuarbeiten. Als Team freuen wir uns alle darauf, zu sehen, wie er sich bei dem Event schlägt», erklärt die aus Macau stammende Teamchefin Faye Ho.