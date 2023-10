Rally dell'Europa Centrale anche nel Campionato del Mondo nel 2024

A meno di un mese dalla fine dell'attuale stagione di campionato, la FIA ha annunciato il calendario del Campionato del Mondo di Rally (WRC) del 2024 e gli organizzatori del Central European Rally sono esultanti: la prova del WRC nel cuore dell'Europa centrale è stata inclusa nel calendario del WRC del prossimo anno. Ciò significa che gli appassionati potranno assistere a un'altra edizione con le stelle del rally mondiale, prima ancora della prima del nuovo evento motoristico in Germania, Austria e Repubblica Ceca, ormai imminente. Per il secondo anno, la data è stata fissata una settimana più tardi rispetto a quest'anno ed è prevista dal 31 ottobre al 3 novembre.

Il fatto che la FIA abbia già confermato il Rally dell'Europa Centrale come prova del calendario 2024 in una fase così precoce è considerato un grande complimento dai responsabili dell'evento. "Siamo lieti che i rappresentanti del WRC e della FIA ci abbiano dato un chiaro voto di fiducia in questo modo", afferma il Presidente di ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, in rappresentanza dello sponsor tedesco del Rally dell'Europa Centrale. "Vediamo questo gesto anche come una conferma dei nostri sforzi per cooperare strettamente e con grande rispetto reciproco tra tutte le parti coinvolte". Questo non riguarda solo il rapporto esterno con gli sponsor della serie e l'autorità sportiva internazionale.

Jan Stovicek, presidente dell'ACCR (Autoklub České republiky), sottolinea: "Con questo progetto, stiamo dimostrando la potenza e la vitalità della cooperazione oltre i confini nazionali. Sono orgoglioso del fatto che in questo modo stiamo lanciando un segnale dei benefici della cooperazione e dell'amicizia internazionale, soprattutto nel nostro tempo". Le squadre e i tifosi che stanno arrivando potranno presto constatare di persona questi benefici.

L'Univ. Prof. Dr. Harald Hertz, in qualità di presidente dell'AMF (Austrian Motorsport Federation) e vicepresidente dell'ÖAMTC, sottolinea che "siamo stati in grado di mettere insieme grandi prove speciali in tutti e tre i Paesi, il cui valore sportivo è degno della classe regina dei rally. Non vediamo l'ora di assistere a una prima su piste d'asfalto strette e selettive, che però ci porteranno anche in splendide regioni dei nostri Paesi d'origine". Insieme a tutte le associazioni sponsor del rally, non vedo l'ora di assistere a questa splendida cornice per il miglior rally del mondo".

Data 2024 con "vacanza silenziosa

La seconda edizione del Central Europe Rally è stata programmata dai responsabili del WRC per il fine settimana dal 31 ottobre al 3 novembre. Questo significa una grande sfida per gli organizzatori, perché il 1° novembre (Ognissanti) è una cosiddetta festa "silenziosa" sia in Germania che in Austria, con restrizioni alla vita pubblica. Quindi, già prima della prima, c'è un primo punto sulla lista delle cose da fare, a cui se ne aggiungeranno sicuramente altri durante l'evento, poiché le esperienze della prova di Coppa del Mondo 2023 confluiranno immediatamente nella pianificazione per l'anno successivo.

Campionato del Mondo Rally 2024:

25. - 28. Gennaio: Rally di Monte Carlo

15. - 18. Febbraio: Rally di Svezia

28. - 31. Marzo:Safari Rally Kenya

18. - 21. Aprile:Rally Croazia

09. - 12. Maggio:Rally del Portogallo

30. Maggio - 02. Giugno: Rally di Sardegna Italia

27. - 30. Giugno:Rally di Polonia

18. - 21. Luglio:Rally di Lettonia

01. - 04. Agosto:Rally di Finlandia

05. - 08. settembre: Rally dell'Acropoli in Grecia

26. - 29. Settembre: Rally del Cile

31. Ottobre - 03. Novembre: Rally dell'Europa centrale Ottobre - 03 novembre: Rally dell'Europa centrale

21. - 24. Novembre: Rally del Giappone