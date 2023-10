Evans: «Zentral Europa Rallye Schritt ins Unbekannte»

Der WM-Zweite und Titelkandidat Elfyn Evans hat über den Schritt ins Unbekannte gesprochen, wenn die Zentral Europa Rallye (CER) nächste Woche als vorletzter Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gestartet wird.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 26. Oktober, in Prag und umfasst Strecken durch die Tschechische Republik, Deutschland und Österreich in einem neuen Drei-Nationen-Format für die WRC.

Auf die Frage, was er von den Asphaltprüfungen bei der Zentral Europa Rallye erwartet, sagte der Waliser Evans: «Wir wissen nicht wirklich viel darüber. Die Organisatoren haben einige Videos von den Etappen zur Verfügung gestellt, aber es ist schwierig einzuschätzen, wie die Rallye aussehen wird. Es ist eine neue Rallye für alle, niemand weiß wirklich, was ihn von den Straßen erwartet oder wie unterschiedlich sie von Tag zu Tag sein werden.»

Nach seinem Test vor dem Event in der Tschechischen Republik fügte Evans hinzu: «Testen in Tschechien ist etwas Neues für mich. Es ist eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal auf Asphalt in Kroatien waren. Für das Setup brauchen wir etwas, das überall funktioniert und das an einem Testtag schwer zu bekommen ist, aber wir werden unser Bestes geben», erklärte Evans, der 31 Punkte hinter seinem in der WRC führenden Toyota-Teamkollegen Kalle Rovanperä liegt und eine rechnerische Titelchance hat. «Vieles davon hängt vom Wetter ab, das wir haben. Offensichtlich ist es zu dieser Jahreszeit wahrscheinlicher, dass es eher regnet als im Sommer, und wenn es viel regnet, wird die Straße immer schlammiger und schmutziger und es wird sehr schwierig, den Grip zu beurteilen.»

Evans hat eine starke Bilanz bei Asphaltveranstaltungen vorzuweisen, gewann Anfang des Jahres die Rallye Kroatien und führte letztes Jahr einen Großteil der FORUM8 Rallye Japan an. Zudem siegte in diesem Jahr auf finnischem Schotter.