GASGAS mit Red Bull und als Weltmeister zur Dakar

GASGAS ist mit dem Gewinn der Dakar und der neuen Rally-Raid-WM der Gewinner der diesjährigen Rallye-Saison. Sam Sunderland wird bei der 45. Dakar Ausgabe mit der Nummer 1 ausrücken.

2019 stieg die Pierer Mobility AG mit 60 Prozent bei GASGAS ein, 2020 erfolgte die vollständige Übernahme. Seitdem wurde das Motorsport-Engagement der spanischen Offroadmarke konsequent ausgebaut und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Bei der Dakar 2022 triumphierte Sam Sunderland, der sich auch den Titel der neuen Rally-Raid-WM (W2RC) sicherte.

Der Engländer tritt auch bei der Dakar 2023 als Aushängeschild von GASGAS an, der dritte Sieg ist das Ziel von Sunderland.

«Dreimal die Dakar zu gewinnen, das ist keine einfache Aufgabe – ich war mir nicht einmal sicher, ob ich es auf die Liste der zweifachen Sieger schaffen würde», weiß Sunderland um die Herausforderung. «Man kann sich nicht vorstellen, wie schwer es ist. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber du weißt, dass immer etwas passieren wird. Man muss bereit sein und sich so gut wie möglich vorbereiten, damit man, wenn es kommt, damit umgehen kann.»

Vor wenigen Tagen wurde die Route der 45. Dakar-Rallye vorgestellt. Papier und Wirklichkeit sind weit auseinander, weiß der GASGAS-Star.

«Ich habe mir die Route nicht allzu oft angesehen, weil sie im Vergleich zur Realität so vage ist. Man sieht sich eine verschnörkelte Linie auf einer Karte an, aber die hat nicht viel mit den 100 Metern zu tun, die man gerade vor sich hat», grübelt Sunderland. «Ich versuche, mir keine Vorstellungen oder Hoffnungen zu machen und nehme einfach, was kommt. Ich war 10 Jahre lang in Dubai, und ich mag die Dünen, also sollte das ‹Empty Quarter› cool sein. Es ist wie eine Lotterie: Niemand weiß, was passieren wird. Aber wenn man von 12 auf 14 Etappen umsteigt, sollte das keinen großen Unterschied machen, weil man dann schon gut in Schwung gekommen ist. Es ist hart und lang, aber es ist für alle das Gleiche.»

Teamkollege ist der schnelle Australier Daniel Sanders, der 2022 nach einem Sturz auf Etappe 7 verletzt aufgeben musste.

«Es war ein langes Jahr mit Operationen und Versuchen, meinen Körper wieder in Form zu bringen. Ich hatte viel Pech mit meiner Genesung und die Dinge heilten nicht so gut, aber zum Glück sieht jetzt alles gut aus», erklärte der 28-Jährige. «Ohne viel Zeit auf dem Motorrad in eines der härtesten Rennen der Welt zu gehen, ist eine Herausforderung. Es ist ein wenig beängstigend, da die Dakar mein erstes Rennen nach einer Saisonpause ist, aber mein Plan ist es, Tag für Tag anzugehen und hoffentlich die Dinge im Laufe der Veranstaltung aufzubauen.»