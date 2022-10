Sunderland und GASGAS sind Rallye-Weltmeister 2022

Mit dem Sieg bei der Dakar 2022 legte Sam Sunderland den Grundstein für den Gewinn der Rally-Raid-WM, den der GASGAS-Pilot mit Platz 5 in Andalusien ins Ziel brachte.

Sam Sunderland ist der dominierende Pilot der Rally-WM 2022. Der Engländer triumphierte nicht nur bei der Dakar, wofür die 1,5-fachen Punkte vergeben wurde, sondern legte bei der Abu-Dhabi-Desert-Challenge einen weiteren Triumph nach. Bei den Events in Marokko und Andalusien brauchte sich der GASGAS-Star angesichts eines komfortablen Vorsprungs aufs Ankommen fokussieren.

Wobei der 33-Jährige die Saison beim Finale in Spanien gerne auf dem Podium beendete hätte – es wurde Platz 5.

«Nach meinem gestrigen Fehler in der Geschwindigkeitszone sah ich ein, dass es keine große Chance auf ein Podium gab. Also fuhr ich einfach weiter, um den Titel zum Team zu bringen», erklärte Sunderland. «Ich bin sehr dankbar für die ganze Arbeit. Insgesamt war es eine gute Saison. Sie begann mit dem Dakar-Sieg, dann folgte der Sieg in Abu Dhabi, dann hatten wir im Sommer eine Pause, und dann folgten die beiden Rennen in Marokko und hier. In Marokko hatte ich ein wenig mit meinem Handgelenk zu kämpfen, deshalb ist es schön, hier am Strand zu sein und mit meiner Familie meinen Titel zu feiern.»

Zweiter der Rally-Raid-WM wurde Andalusien-Sieger Adrien van Beveren. Der Franzose begann die Saison in Dakar mit Yamaha und wechselt nach deren Rückzug zu Honda.

Rally-Raid-WM 2022: Stand nach 4 von 4 Events Pos Fahrer (Nation) Team Punkte 1. S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory 85 2. R. Brabec (USA) Monster Energy Honda 59 3. A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Honda 58 4. L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory 52 5. P. Quintanilla (CHL) Monster Energy Honda 52 6. K. Benavides (ARG) Red Bull KTM 36 7. M. Walkner (AUT) Red Bull KTM 35 8. L. Santolino (ESP) Sherco Rallye 34 9. I. Cornejo (CHL) Monster Energy Honda 33 10. S. Howes (USA) Husqvarna Factory 31 11. J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports 26 12. T. Price (AUS) Red Bull KTM 25 13. R. Branch (BWA) Hero Motosports 21 14. F. Caimi (ARG) Hero Motosports 20 15. J. Barreda (ESP) Monster Energy Honda 17 16. R. Goncalves (PRT) Team Sherco 14 17. X. De Soultrait (FRA) Ht Rally Raid Husqvarna 6 18. A. Mare (RSA) Hero Motosports Rally 5 19. M. Michek (CZE) Orion - Moto Racing Group 2