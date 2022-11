Das ist der Kalender der Rally-Raid-WM 2023

Die Dakar 2023 steht in den Startlöchern

Dakar-Promoter A.S.O. wurde von der FIM auch als Organisation für die in diesem Jahr neue Rally-Raid-WM eingesetzt. Für Andalusien und Kasachstan war im Kalender der Saison 2023 kein Platz mehr.

Der Vertrag über die Ausrichtung der World Rally-Raid Championship mit A.S.O. läuft über fünf Jahre, beginnend 2022. Werden mehr als sechs Etappen gefahren, gilt eine Rallye als ‹Marathon› und wird bei der Punktevergabe stärker gewichtet. Das Dakar-Ergebnis geht somit mit einem Koeffizienten von 1,5 in die Wertung ein.

Die Debüt-Saison stand unter keinem guten Stern. Die ursprünglich im April geplante Rallye Kasachstan wurde wegen der geopolitischen Lage ersatzlos gestrichen und die Andalusien Rallye, der einzigen in Europa, wurde wegen extremer Trockenheit und der damit einhergehenden Brandgefahr ans Ende des Kalenders verschoben. Für beide Veranstaltungen gibt es im Rahmen der Weltmeisterschaft keine Zukunft.

Mit der Sonora-Rallye in Mexiko und der Desafio Ruta 40 in Argentinien rücken zwei hochkarätige Events nach. «Es ist aufregend zu sehen, dass neue Organisatoren sich entschieden haben, sich uns anzuschließen, um dieser Meisterschaft mehr Beständigkeit und Ausgewogenheit zu verleihen», kommentierte David Castera von der A.S.O. «Die Vielfalt der Gebiete gewährleistet, dass sich die verschiedene Talente entfalten können, sodass es zwischen Januar und Oktober ein spannender Kampf zwischen den Rallyefahrern, Fahrern und Co-Piloten stattfinden wird.»

Dass die Rally-Raid-WM 2023 in Saudi-Arabien mit der Dakar beginnt, steht schon lange fest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am 1. Januar geht es los. Ende November erfolgt auf der Rennstrecke in Le Castellet die technische und organisatorische Abnahme für die 45. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt.

Bereits fünf Wochen später geht es mit der Abu Dhabi Desert Challenge weiter, anschließend reist der Rallye-Tross nach Mittelamerika. Nach einer dreimonatigen Pause folgt Argentinien, die Rally du Maroc rückt an das Ende des Kalenders und bildet die Generalprobe für die Dakar im Januar 2024.