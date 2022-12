Honda bei Dakar 2023 mit vier potenziellen Siegern

Das Honda-Werksteam tritt mit vier Piloten bei der Rallye Dakar 2023 an und gilt zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Auf das oberste Podest kann es jeder seiner Fahrer schaffen, meint General-Manager Ruben Faria.

Bei der 45. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt müssen Mensch und Material einmal mehr höchste Anforderungen überstehen. 14 Etappen sind zu bewältigen, die Gesamtstrecke beträgt über 8500 km, wovon 4700 km als gezeitete Wertung zu absolvieren sind. Veranstalter A.S.O. verspricht zudem eine noch einmal schwierigere Navigation, die bei den vorherigen Events in Saudi-Arabien schon tückisch war.

Gut gerüstet für die Herausforderung fühlt man sich jedoch im Werksteam der berühmten Honda Racing Corporation. Die Japaner gewannen 2020 mit Ricky Brabec und 2021 mit Kevin Benavides zweimal in Folge. Letzterer wechselte nach seinem Gewinn jedoch zu Red Bull KTM.

Brabec wird bei der Dakar 2023 wie im Vorjahr von den beiden Chilenen Pablo Quintanilla und Nacho Cornejo flankiert, den Platz von Joan Barreda übernahm im Sommer der Franzose Adrien Van Beveren. Alle vier sind bewährte Etappensieger.

«Erfahrung und Entschlossenheit – so könnte man das Monster Energy Honda Team für die Rallye Dakar 2023 definieren. Drei unserer Fahrer sind die gleichen, die wir bei der letzten Ausgabe vorgestellt haben – der Dakar-Sieger von 2020, Ricky Brabec, Pablo Quintanilla – der 2022 Zweiter wurde – und José Ignacio Cornejo, der 2020 Vierter wurde», bestätigte Generalmanager Ruben Faria. «Seit der Rally du Maroc zählen wir auch mit Adrien Van Beveren, der 2017 und 2022 den vierten Platz belegte. Er ist voll in das Team integriert und hat uns bereits in seinem zweiten Rennen mit uns bei der Rallye Andalusien einen Sieg beschert. Wenn wir alle Teilnahmen unserer Fahrer zusammenzählen, kommen wir auf 30 Dakar-Teilnahmen – zehn für Pablo, sieben für Ricky und Adrien und sechs für Cornejo. Das ist mit Sicherheit eine Menge Erfahrung. Aber diese Erfahrung kommt nicht von allein, ich weiß, dass alle unsere Fahrer potenzielle Dakar-Sieger sind. Einige haben dieses Ziel bereits erreicht, andere waren sehr nah dran.»

Saudi-Arabien erwies sich bisher erfolgreiches Terrain für Honda. Neben den zwei Siegen wurde Quintanilla im Vorjahr mit nur drei Minuten Rückstand auf Sieger Sam Sunderland (GASGAS) Zweiter.

«Wie die Karte der nächsten Dakar 2023 zeigt, scheinen die ersten Tage in ähnlichen Gebieten wie bei der Ausgabe 2020 zu verlaufen. Saudi-Arabien ist ein perfektes Land für Liebhaber von Rallye-Rennen in der Wüste, langen Off-Piste-Strecken, riesigen Dünenabschnitten, bei denen die Navigation entscheidend für ein gutes Ergebnis ist», meint Faria. «Der Moment, auf den wir alle so lange gewartet haben, steht vor der Tür, und wir fühlen uns in guter Verfassung, um ihn mit großem Ehrgeiz anzugehen! Ich möchte mich auch bei unseren Sponsoren bedanken, die an uns glauben und uns bei dieser großen Herausforderung, der Dakar, wieder zur Seite stehen.»