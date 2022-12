Husqvarna hat bei der Dakar 2023 zwei Asse im Rennen

Am letzten Tag des Jahres beginnt mit dem Prolog die Dakar 2023. Das Werksteam von Husqvarna schickt mit Skyler Howes und Luciano Benavides zwei äußerst ambitionierte Piloten in die härteste Rallye der Welt.

Die Rallye Dakar rückt näher und Husqvarna hat Hoffnungen auf einen erfolgreichen Auftakt der Rally-Raid-WM 2023. Mit dem US-Amerikaner Skyler Howes ist der Sieger der Rallye Marokko an Bord. Der 30-Jährige mauserte sich in wenigen Jahren zum Top-Piloten und hat bei der 45. Ausgabe nicht weniger als den Gesamtsieg im Visier.

«Ich freue mich riesig auf die Dakar 2023. Die Regeländerungen, das längere Format und die schwierige Navigation, die man ankündigte, das alles passt gut zu mir und meinem Stil», ist Howes überzeugt. «Es wird hart, das ist mal sicher, aber ich bin bereit, alles zu geben, was ich habe. Die Aufgabe bei der letzten Dakar auf der fünften Etappe war ein schwerer Schlag, und es hat lange gedauert, bis ich mich davon erholt hatte. In Abu Dhabi war noch nicht komplett fit, aber ich schaffte es bis ins Ziel. Danach ging es aufwärts: Der Sieg beim Silver State 300 und die Rennen von Vegas nach Reno, was großartig war, der Sieg bei der Rallye du Maroc hat das aber getoppt. Es war mein erster Weltmeisterschaftssieg und etwas, wovon ich in meiner ganzen Karriere geträumt hatte. Diese Ergebnisse, zusammen mit all den Tests, die ich mit dem Team gemacht habe, und der Entwicklung des Motorrads, lassen mich voller Zuversicht in die Dakar 2023 gehen.»

Teamkollege Luciano Benavides hatte die Dakar 2022 als 13. beendet. Auch der Argentinier hat sich für den Saisonauftakt in Saudi-Arabien viel vorgenommen.

«Die Saison 2022 war das bisher beste Jahr meiner Karriere. Ich wurde Vierter in der Weltmeisterschaft und stand in Marokko und Andalusien zweimal hintereinander auf dem Podium. Das und ein Etappensieg in Abu Dhabi, bei dem ich auch drei Etappen eröffnete, haben mein Selbstvertrauen wirklich gestärkt», zählte Benavides auf. «Meine Dakar im Januar war auch gut. Obwohl der erste Tag hart war, konnte ich mich von der verlorenen Zeit erholen und ein solides Ergebnis einfahren. Was die Leistung angeht, denke ich, dass ich ein wirklich gutes Jahr hatte, und das möchte ich in die Dakar 2023 mitnehmen. Derzeit bin ich in der besten Form, in der ich je war, sowohl mental als auch körperlich.»

Wie die Werksteams von KTM und GASGAS gehört auch Husqvarna zur Pierer Mobility Group.