Sebastian Bühler nach OP und Reha wieder zur Dakar

Die diesjährige Dakar musste der Duisburger Sebastian Bühler verletzt auslassen. Bei der 45. Ausgabe der härtesten Rallye ist der Hero-Pilot nach einer langen Zwangspause wieder dabei.

2019 fuhr Sebastian Bühler seine erste Rallye Dakar, seit 2020 steht er bei Hero Motorsport unter Vertrag und machte mit einer starken Performance auf sich aufmerksam. Platz 14 im Jahr 2021 sein bisher bestes Gesamtergebnis.

Doch bei der Vorbereitung auf die diesjährige Dakar brach sich der in Portugal lebende Bühler bei der Abu Dhabi Desert das Bein und musste lange pausieren. Für die am 31. Dezember beginnenden 45. Ausgabe der härtesten Rallye meldete sich der Hero-Pilot wieder fit.

«Ich bin echt froh, dass ich nach meiner Zwangspause wieder bei der Dakar dabei bin», sagte der 28-Jährige erleichtert. «Es war eine schwierige Verletzung, die etwa sechs Monate Genesungszeit erforderte. Ich habe zwei Monate nach der Operation mit der Reha begonnen und sehr hart daran gearbeitet. Nach fünf Monaten habe ich langsam wieder mit dem Fahren begonnen, als der Arzt grünes Licht gab. Ab dann habe ich sehr hart trainiert, um wieder in Bestform zu kommen.»

Bühler nahm in diesem Jahr an der Rallye Marokko und am Saisonfinale in Andalusien teil.

«Es war klasse, wieder in der Wüste und bei Rennen zu sein, aber es ist nicht einfach. Es ist fast ein Jahr her, dass ich in der Wüste Rennen gefahren bin. Nach einer so langen Abwesenheit muss ich mich erst wieder an den Rhythmus der Rallyes gewöhnen, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Motorrad und hatte in Marokko und Andalusien ziemlich gute Eindrücke», schilderte der in Duisburg geborene Bühler. «An manchen Tagen habe ich mich gut gefühlt und versucht zu attackieren, aber meistens habe ich versucht, mich auf die Navigation zu konzentrieren und ruhig zu bleiben, um viel Zeit auf dem Motorrad zu verbringen und das Selbstvertrauen zurückzugewinnen.»