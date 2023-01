Dakar 2023, Tag 5: Dünen-Experten klar im Vorteil 05.01.2023 - 07:06 Von Leon Schüler

© Sebas Romero / GASGAS Daniel Sanders auf seiner GASGAS

Nachdem die Schleife am Mittwoch nördlich von Ha’il ausgerichtet war, sind die Teilnehmer der 45. Ausgabe der Rallye Dakar am fünften Tag östliche der Stadt unterwegs. Dominierend an diesem Tag ist der Sand.