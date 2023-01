Zeitstrafe für Dakar-Leader Daniel Sanders (GASGAS)

Nach seinem Etappensieg am Vortag musste Red Bull GASGAS-Pilot Daniel Sanders die Route der Etappe 4 eröffnen. Dabei bereiteten dem Australier die Witterungsbedingungen und sein angeschlagener Arm Probleme.

Daniel Sanders hatte sich bei der Etappe 3 der 45. Ausgabe der Rallye Dakar den Tagessieg gesichert, weshalb er die navigatorisch anspruchsvolle vierte Etappe eröffnen musste. «Ich bin den Tag langsam angegangen, da ich die Route eröffnen musste, was ich seit der letzten Dakar nicht mehr gemacht habe», erklärte der Australier seine Taktik. «Die Navigation war schwierig, da der nächtliche Regen den Streckenverlauf verwaschen hatte. Daher musste ich mir meinen Weg selbst bahnen und sicherstellen, dass meine Navigation richtig ist.»

Bei der Wahl der Brillengläser machte der Red Bull GASGAS-Pilot einen ärgerlichen Fehler: «Ich habe vergessen, eine getönte Linse zu verwenden, also hatte ich heute in der Sonne eine klare Linse. Es war ein kleiner Fehler, der mich Nerven gekostet hat.»

Trotz dieses Malheurs gab sich der 28-Jährige zuversichtlich. «Ich hätte nicht erwartet, dass es nach meiner Vorbereitung so gut läuft.» Er fügte an: «Ich habe im Dezember nur fünf Tage in Amerika getestet und mich zu Hause zwei Wochen lang erholt, bevor ich direkt ins Rennen ging. Jetzt möchte ich nur bis zum Ruhetag durchkommen. In den letzten vier oder fünf Tagen werden wir dann sehen, wo wir stehen. Ich muss mich nur immer wieder daran erinnern, es ruhig angehen zu lassen.» Der Dakar-Vierte von 2021 spielte damit auf seine langwierige Verletzung (Bruch von Ellbogen und linkem Handgelenk) an, die er sich bei der Dakar 2022 zugezogen hatte.

«Ich denke, für mich geht es jetzt nur darum, mich zu erholen und die nächsten Tage ruhig anzugehen, weil mein Arm schon ziemlich wund und der Ellbogen nicht ganz genesen ist. Es ist ein langes Rennen. Ich versuche ruhig zu bleiben, denn nach dem Jahr Pause habe ich mir geschworen, mit einer Top-Ten-Platzierung zufrieden zu sein.»

Sanders beendete die Etappe 4 mit 6 min Rückstand und einer Zeitstrafe von 2 min als Achter. Die Gesamtwertung führt er weiterhin um 3:33 min an. Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.