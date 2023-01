Dakar 2023, Etappe 8: Eine Schleife voller Abenteuer 08.01.2023 - 07:02 Von Leon Schüler

© A.S.O./J.Delfosse/DPPI Javi Vega aus der «Original by Motul»-Klasse

Am Sonntag stehen bei der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien wieder fast 500 km in Wertung auf dem Programm. Die Fahrer müssen sich durch abwechslungsreiche Passagen kämpfen, um zurück zum Biwak zu kommen.