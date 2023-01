Jubel bei Husqvarna: Etappensieg und Gesamtführung 06.01.2023 - 19:29 Von Peter Fuchs

Erster Etappensieg für Luciano Benavides
Skyler Howes baute seinen Vorsprung als Gesamtführender aus

Während der Argentinier Luciano Benavides die sechste Etappe der Dakar-Rallye am Freitag in Saudi-Arabien gewann, konnte Husqvarna-Teamkollege Skyler Howes die Führung in der Gesamtwertung ausbauen.