Etappensieg von Branch ist Balsam für die Hero-Seele

Nach eine Serie von Enttäuschungen brauchte Hero bei der Rallye Dakar 2023 ein Erfolgserlebnis. Dank des Etappensiegs von Ross Branch am Sonntag hellte sich die Stimmung wieder auf.

Hero ist ein indischer Hersteller, der sich auf kleinvolumige Motorräder bis 200 ccm spezialisiert hat. Hinter dem Rallye-Team Hero MotoSports stecken hingegen die Offroad-Spezialisten von Speedbrain aus Stephanskirchen in Bayern. Davor hatte das Unternehmen schon den Werksauftritt von BMW und Husqvarna (als diese Marke noch zu BMW gehörte) sowie danach von Honda organisiert und betrieben.

Seit sieben Jahren besteht die Kooperation mit Hero, bei der Dakar 2022 holte Joaquim Rodrigues für Hero den ersten Etappensieg. Bei der 45. Ausgabe war es auf Etappe 8 der Batswana Ross Branch, der für Jubel sorgte.

Dieser Triumph ist Balsam auf der geschundenen Seele des Teams, das auf der vierten Etappe mit drei Piloten ein Drama erlebte. Rodrigues schied nach Sturz aus, Ross Branch und Sebastian Bühler verloren wegen Benzinmangels so viel Zeit, dass sie in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielen.

«Es war eine schreckliche Woche für uns. Ich musste für mich und für das Team wieder an die Spitze kommen. Alle haben so hart dafür geschuftet», sagte der von Yamaha gekommene Afrikaner Ross Branch. «Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht und hoffte, es reicht für einen weiteren Etappensieg für Hero MotoSports. Das war unser Hauptziel.»

Branch kann beruhigt sein: Niemand konnte seine Zeit unterbieten!

«Eigentlich wollten wir am Ende der Rallye ganz oben stehen, aber das ist leider nicht mehr möglich», bedauerte der Batswana. «Uns ist der Sprit ausgegangen, was völlig unerwartet kam und woran niemand schuld ist. Wir waren heute perfekt, und das ist es, was zählt. Jetzt werde ich mit dem Team arbeiten, einen Tag nach dem anderen nehmen und dafür sorgen, dass das Motorrad für den Rest der W2RC-Saison perfekt ist. Wir werden einfach weiterarbeiten und pushen.»

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.