Dakar: Absage, Planänderung und Überraschungen

Heute wurde zwar bei der Dakar keine Wertungsprüfung für Motorräder gefahren, trotzdem mussten die Fahrer heute 476 km zurücklegen. Und morgen erwarten sie einige Überraschungen.

Unerwartete und heftige Regenschauer sowie Überflutungen haben das Programm der Dakar-Rallye in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb musste bereits die Struktur der 6. Etappe verändert werden, viele Teilnehmer erreichten das neue Biwak in Riad erst bei Nacht. Aus diesem Grund und der weiter düsteren Wettervorhersage sah sich der Veranstalter A.S.O. gezwungen, die Samstag-Etappe (Stage 7) abzusagen,

Um am Sonntag mit Etappe 8 fortfahren zu können, wird morgen die Etappe 7 von Al Duwadimi nach Riad wiederholt. Sie wird auf 345 km reduziert, also um 128 km reduziert. Die Fahrer mussten also heute in einer Verbindungs-Etappe 476 km zurücklegen bis Al Duwadimi. Dort werden die Motorräder in einem Park Fermé-Regime überwacht. Die Fahrer schlafen in Zelten, die der Organisator zur Verfügung stellt, wie es bei Marathon-Etappen üblich ist. Im ersten Abschnitt wird morgen in den Tälern der Berge rumgefahren, bevor es in die Wüste geht. Das Finale wird auf schnellen Pisten stattfinden.

Bei Honda sind alle verbliebenen Fahrer in den Top-Ten klassiert, aber die Pierer-Gruppe hält sich mit zwei Marken (Husqvarna und KTM) auf den ersten drei Plätzen. Doch der Kampf um den Gesamtsieg bleibt spannend. Und Joan Barreda ist Vierter, obwohl er im offiziellen Honda-Team keinen Platz fand.

«Die erste Dakar-Woche war aus mehreren Gründen sehr anstrengend», stellte Ruben Faria fest, der General Manager des Honda-Werksteams. «Und gestern waren am späten Nachmittag noch nicht viele Fahrer im Biwak eingetroffen. Deshalb wurde die Samstag-Etappe gestrichen. Heute hatten die Teilnehmer einen anderen Tag als erwartet, denn sie mussten die Liaison nach Al Duwadimi vornehmen, wo morgen gestartet wird. Das Biwak dort war von einem Hochwasser betroffen, also muss in einer Service Area geschlafen werden. Dann geht eine Marathon-Etappe los, die einige Überraschungen bereit hält. Viele Änderungen – aber das gehört zur Dakar!»

Provisorische Resultate – 2023 Dakar-Rallye, 6. Etappe

1. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, 3:14:19 h

2. Skyler Howes (USA), Husqvarna, 3:15:15 h, +0:56 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, 3:16:39, +2:20 min

4. Joan Barreda (ESP), Honda, 3:16:48 h ,+2:29

5. Kevin Benavides (ARG), KTM, 3:17:11 h, +2:52

Ferner:

10. Matthias Walkner (AUT), KTM, 3:18:27 h, +4:08 min

Zwischenstand 2023 Dakar Rallye (nach 6 von 14 Etappen)

1. Skyler Howes (USA), Husqvarna, 26:31:52 h

2. Toby Price (AUS), KTM, 26:35:23 h, +3:31 min

3. Kevin Benavides (ARG), KTM, 26:38:53 h, +7:01 min

4. Joan Barreda (ESP), Honda, 26:42:49 h, +10:57 min

5. Adrien Van Beveren (FRA), Honda, 26:44:12 h, +12:20 min

6. Pablo Quintanilla (CHI), Honda, 26:44,14, + 12:22 min

7. Mason Klein (USA), KTM, 26:44:38 h, +12:46 min

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, + 26:51:46

9. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, 26:55:59

10. José Ignacia Cornejo (CHI), Honda, 26:56,15

11. Matthias Walkner (AUT), KTM, 27:01:53 h, +30:01 min