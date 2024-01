Dakar 2024, Etappe 1: Nur keine Schwäche zeigen 05.01.2024 - 19:38 Von Tim Althof

© GASGAS Drei Dakar-Etappensiege hat Daniel Sanders (GASGAS) auf dem Konto. Fügt er 2024 weitere Erfolge hinzu? © A.S.O. Die Route für Etappe 1

Nach dem Prolog am Freitag geht es für die Teilnehmer der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien in die Provinz Medina. Die Startliste ergibt sich dabei in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses vom Vortag.