Dakar/3: Tag des Henk Lategan

Auf der dritten Etappe der 44. Rallye Dakar am Dienstag erzielte der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota Hilux mit der zweitbesten Tageszeit hinter Carlos Sainz (Audi) sein bislang bestes Resultat.

Mit einer Power-Performance von Henk Lategan und Brett Cummings von Toyota Gazoo Racing fuhren die Südafrikaner auf der dritten Etappe der Rallye Dakar 2022 die zweitschnellste Zeit. Die Mannschaft des Toyota GR DKR Hilux T1+ liegt nach mehr als drei Stunden Verlust wegen eines Radbruchs am Sonntag in der Etappe 1B immer noch auf dem 38. Gesamtrang, aber ihre Pace heute hat bewiesen, dass die beiden trotz einer herausfordernden dritten Etappe eine Kraft sind, mit der man rechnen muss.

Die Etappe wurde aufgrund örtlicher Überschwemmungen im ersten Teil des Zeitabschnitts auf 255 km verkürzt. Dies bedeutete eine lange Verbindung von 214 km vor dem Start, gefolgt von einer kniffligen Etappe mit vielen Dünen, bevor eine weitere Überführung von 166 km die Crews zurück zum Biwak von Al Qaisumah brachte.

Lategan fuhr eine perfekte Etappe und kam pannenfrei durch. Er ging zu Beginn der Etappe an seine eigenen Grenzen, hielt aber gegen Ende das Tempo etwas an und ging kein Risiko ein. Mit ihrer Hartnäckigkeit erreichte er das Ziel nur 38 Sekunden hinter dem Etappensieger Carlos Sainz. Er werd das zweite Auto in der 4. Etappe, der längsten der Rallye, sein.

Die Rallye-Leader Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel fuhren die achtschnellste Zeit auf der 3. Etappe und gaben an die Tagessieger Sainz/Cruz 5:10 Minuten ab. In der Gesamtwertung gewannen sie jedoch Zeit gegenüber ihren nächsten Rivalen Sébastien Loeb (Hunter) und erhöhten ihren Vorsprung auf 37:40 Minuten. Dank ihrer Straßenposition als 8. Auto in der Etappe sind sie die beste Ausgangsposition, um auf der 4. Etappe anzugreifen.

Etappe drei lief auch gut für Giniel de Villiers und Dennis Murphy. Das Paar brachte den Hilux 4:10 Minuten hinter den Etappensiegern nach Hause. Das reichte für den 7. Platz an diesem Tag und insgesamt für den vierten Rang.

Mit insgesamt 707 km wird die vierte Etappe die längste von Dakar 2022 sein und die Rallye vom Biwak Al Qaisumah in die saudi-arabische Hauptstadt Riad führen. Ein Zeitabschnitt von 465 km wird mit Verbindungen von 242 km kombiniert, und das Gelände wird voraussichtlich harter als Dünen sein. Es folgen zwei Runden, deren Mittelpunkt am Samstag, 8. Januar, erreicht wird.

Glyn Hall, Teamchef: »Etappe drei war für alle unsere Crews wirklich gut. Henk und Brett machten uns stolz, indem sie Zweitschnellste wurden, nachdem sie die meiste Zeit der Etappe geführt hatten. Nasser und Mathieu kontrollieren das Rennen vorne und haben genau das gemacht, was den Umständen entsprechend nötig war. Gleichzeitig zeigten Giniel und Dennis eine starke Leistung und festigten ihre Position auf dem 4. Gesamtrang.»

Nasser Al-Attiyah: «Es war heute wieder eine gute Etappe und wir haben Sébastien Loeb mehr Zeit gutgemacht. Wir sahen ihn bei ungefähr 40 km und es war klar, dass er ein Problem hatte. Dies führte dazu, dass wir unsere Tagesstrategie etwas änderten und beschlossen, uns nur darauf zu konzentrieren, alles sauber und ordentlich zu halten. Morgen wird wieder eine gute Etappe, vor allem mit unserer Straßenposition. Aber es ist auch die längste Etappe der Rallye, also können wir uns sicher nicht entspannen.»

Giniel de Villiers: «Wir hatten heute eine schöne, saubere Etappe. Es war stellenweise sehr schnell, mit einigen sehr schönen Dünenüberquerungen. Obwohl es einige knifflige Stellen gab, war die Etappe größtenteils schnell und angenehm. Wir sind mit unserer Leistung heute zufrieden, möchten aber auch Henk und Brett zu einer wirklich starken Leistung gratulieren.»

Henk Lategan: «Das war heute eine richtig schöne Etappe für uns. Vor allem der Beginn des Zeitabschnitts bot super schön bei hohem Tempo. Ich habe mich also im ersten Teil der Etappe wirklich amüsiert, mich wohl und selbstbewusst gefühlt. Ich hätte mich am Anfang vielleicht etwas trauen sollen, aber gegen Ende habe ich es etwas zurückgezogen, als wir zu einigen sehr kniffligen Dünen kamen. Ich fühlte mich einfach nicht sicher genug, um diesen Abschnitt zu überwinden, wie es die erfahreneren Jungs tun. Wir haben uns entschieden, das Auto sicher nach Hause zu bringen und werden es morgen erneut versuchen. Wie ich höre, wird es ein sehr langer und kniffliger Tag, vor allem mit unserer Startposition als zweites Auto auf der Straße.»

Zwischenstand nach Prüfung 3 von 12 Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 9:31:22 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 37:40 3 Alvarez/Monleon (RA/E), Toyota + 42:06 4 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 45:22 5 Al-Rahji/Orr (SAU/GB), Toyota + 47:29 6 Vasilyev/Urpenko (RUS/LV), BMW + 49:33 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 54:46 8 Helpern/Graue (RA), Mini + 1:01:32 9 Przygonski/Gottschalk (PL/D), Mini + 1:06:47 10 Terranova/Oliveras Carreras (RA/E), Hunter + 1:08:04