Nasser Al-Attiyah: «Sébastien Loeb bliebt der Gegner» 04.01.2022 - 14:50 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah © Red Bull Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux Zurück Weiter

Nasser Al-Attiyah bleibt bei der 44. Rallye Dakar in Saudi-Arabien in seinem Toyota Hilux weiter der Leader, der Rivale Sébastien Loeb fiel nach Problemen am Hunter leicht ab.