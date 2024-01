Dacia stellt den «Sandrider» für Dakar 2025 vor

Der von Prodrive gebaute Sandrider wird später in diesem Jahr sein W2RC-Debüt geben, Dacia hat die virtuellen Hüllen von seinem neuen Rallye-Raid-Prototyp abgenommen, mit dem man 2025 sein Dakar-Debüt geben wird.

Das auf den Namen «Sandrider» bezeichnete Auto basiert auf dem SUV-Konzeptauto Manifesto der Marke und wird vom erfahrenen britischen Unternehmen Prodrive mit Unterstützung der Sportsparte der Renault-Gruppe gebaut.

Der Sandrider, der nach den Vorschriften der Ultimate T1+ Cars-Klasse gebaut wird, wird nach einem ersten Shakedown in England im April dieses Jahres umfangreichen Tests unterzogen. Sein Wettbewerbsdebüt wird er bei der Rallye Marokko im Oktober geben, der letzten Runde der FIA-Rallye-Raid-Weltmeisterschaft, bei der alle drei Crews anwesend sein werden, sicher Sébastien Loeb und Cristina Guitérrez, ob Nasser Al-Attiyah nach dem Skandal bei der diesjährigen Rallye Dakar noch mit dabei ist, bliebt vorerst offen.

Das Dacia Sandriders-Team wird dann im nächsten Jahr seinen Angriff auf die Dakar starten und außerdem an einer vollständigen W2RC-Kampagne 2025 teilnehmen. Dacia hat sich zu einem zweijährigen Weltmeisterschaftsprogramm verpflichtet und führt das Sandrider-Engament mindestens bis zur Dakar-Ausgabe 2027 durch.

Angetrieben von einem Dreiliter-V6-Biturbomotor von Nissan, der im Straßensportwagen Nissan Z zum Einsatz kommt, und mit dem nachhaltigen synthetischen Aramco-Kraftstoff wird das Auto zum ersten offiziellen Motorsportprogramm des rumänischen Unternehmens. Die Qualität der Fahreraufstellung des Teams zeigt das Engagement von Dacia, beim härtesten Rallye-Raid-Event der Welt erfolgreich zu sein. Wie die Marke im vergangenen Dezember bekannt gab, wird das Team von Loeb und dem fünfmaligen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (mit Fragezeichen) angeführt.

Loeb gab an, dass er Vorschläge für einen Teamwechsel erhalten hatte, lehnte diese jedoch ab und blieb bei Prodrive. «Es war nicht schwer, sich für dieses Projekt zu entscheiden. Es ist ein wirklich professionelles Projekt mit einer Investition von Dacia», sagte Loeb. «Ich hatte sicherlich verschiedene Möglichkeiten, aber die Erfahrung unseres tatsächlichen Autos für ein brandneues Projekt zu nutzen, optimiert die Chancen, die Dakar zu gewinnen. Daher fiel mir die Wahl recht leicht.»

Beide Fahrer traten bei der diesjährigen Veranstaltung für das Prodrive-Team an; Loeb kämpfte um den Sieg, bevor ihn mehrere Reifenschäden an den letzten beiden Tagen der Veranstaltung auf den dritten Platz verwiesen, während Al-Attiyah die Dakar zur Halbzeit aufgab und sich weigerte, seinen Prodrive Hunter weiter zu fahren, nachdem er eine Reihe von Problemen mit seinem Fahrzeug hatte, und gab aufs. Die dritte Fahrerin des Teams wird Cristina Gutierrez sein, die bei der Dakar 2024 den Sieg in der Challenger-Klasse errang und damit erst die zweite Frau in der Geschichte war, die bei dieser Veranstaltung einen Klassensieg erringen konnte.