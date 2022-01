Carlos Sainz: «Ich freue mich über diesen Sieg»

Carlos Sainz erzielte auf der dritten Etappe der 44. Rallye Dakar seine 40. Bestzeit, es ist sein erster Erfolg 2022, sein erster Triumph im Audi RS Q e-tron, der erste Sieg für ein Hybrid-Auto und für Audi.

Nach einem katastrophalen Dakar-Auftakt konnten Carlos Sainz und Audi am Dienstag die Köpfe heben und ihren ersten Erfolg bei dieser Veranstaltung feiern. Am Steuer eines Hybrid-Buggys, der sich noch in der Entwicklung befindet, hat der Spanier eine sehr gute Etappe erreicht, genug, um seine Navigationsfehler am ersten Tag etwas auszubügeln.

Sainz meinte: «Wenn sich herausstellt, dass ich gewonnen habe, ist es ein großartiger Tag. Ich habe gesehen, dass Sébastien Loeb ein Problem hatte, bei ihm war der Antrieb defekt. Es ist schade, dass wir am ersten Tag etwas Zeit verloren haben, aber es ist eine Rallye, bei der wir viel lernen werden, um das Auto nach vorne zu bringen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir in diesem ersten Jahr schnell vorankommen können. Ich glaube, Nasser muss langsamer geworden sein, als er sah, dass Sebastien Probleme hatte, das ist mein Gefühl.»