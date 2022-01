Dakar: Der Kampf, nicht als Erster starten zu müssen

Die Zahl «4»: Eine Zeitstrafe von zwei Minuten für Yazeed Al-Rajhi, den vermeintlichen Tagessieger der vierten Etappe, brachte Nasser Al-Attiyah seine 44. Bestzeit bei der 44. Rallye Dakar.

Im Tagesziel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurden einige Stimmen einfangen.

Der Saudi Yazeed Al-Rajhi, dem ursprünglich die schnellste Zeit der Etappe zugeschrieben wurde, wurde eine 2-Minuten-Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung belegt, die sich als versteckter Segen für seinen führenden Toyota-Kollegen Nasser Al-Attiyah herausstellte.

Yazeed Al-Rahji: «Ich hoffe, wir haben das Special nicht gewonnen. Es war ein guter Tag trotz der schwierigen Navigation. Gegen Ende des Specials entschieden wir uns, nicht zu stark zu pushen, nachdem wir im Mittelteil gut gefahren waren. Ich bin beeindruckt von den Reifen. Ich glaube, letztes Jahr hätten wir fünf Mal anhalten müssen, um Reifenpannen zu reparieren. Wir haben versucht, nicht zu schnell zu fahren, um die Etappe morgen nicht eröffnen zu müssen, da vorne keine Motorräder fahren werden. Ich hoffe, wir haben das Special nicht gewonnen!»

Der «neue» Tagessieger und Leader Nasser Al-Attiyah muss sich am Donnerstag ganz auf die Navigation seines französischen Beifahrers Mathieu Baumel verlasen, weil diesmal keine Motorräder vorher starten.

Al-Attiyah: «Unser Plan war, morgen nicht die Strecke öffnen zu müssen. Es war nicht ganz einfach, denn wir haben gleich zu Beginn der Prüfung mehrere Fahrzeuge eingeholt und beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen. Das Finale war sehr schwierig, vor allem der Teil im Wadi, mit viel Navigation. Matthieu hat hervorragende Arbeit geleistet und ich bin zufrieden. Wir bewegen uns Tag für Tag in die richtige Richtung. Wir haben versucht, ein hohes Tempo zu fahren, aber unser Plan war, morgen nicht eröffnen zu müssen, weil es keine Motorräder und damit auch keine Strecken geben wird. Aber auch wenn wir morgen bei diesen Bedingungen etwas ins Stocken geraten, sind wir damit für den nächsten Tag gut aufgestellt.»

Neben der Herausforderung, die Etappe zu eröffnen, hatte der Dakar-Sieger Carlos Sainz mit einer mechanischen Herausforderung zu kämpfen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, an diesem Tag Dritter zu werden.

Sainz: «Wir haben das Getriebe beschädigt. Vorne zu starten war nicht einfach: Es war eine superschnelle Sonderprüfung mit vielen Richtungswechseln. Wir haben 140 km vor dem Ziel das Getriebe beschädigt, das hat uns etwas Zeit gekostet.»

Der BRX-Pilot Sébastien Loeb fuhr die drittschnellste Zeit im Special und freut sich, am Donnerstag direkt hinter Nasser Al-Attiyah in die entscheidende Etappe starten zu können.

Loeb: «Drei Autos innerhalb von 40 Sekunden, so knapp ist es. Insgesamt verlief die Sonderprüfung reibungslos. Wir mussten schnell fahren, ohne auf einen Stein zu treffen. Wir haben uns auf die Navigation konzentriert und ein hohes Tempo gefahren. Wir wurden Dritter, hatten aber nach 450 Kilometern innerhalb von 40 Sekunden drei Autos. Das zeigt, wie knapp das ist. Heute hinter Nasser ins Ziel zu kommen, um morgen hinter ihm zu starten, ist ein guter Kompromiss. Es wird keine Motorräder an der Spitze geben, also werden sich die ersten Autos neu gruppieren, also ist es überhaupt nicht schlimm. Morgen wird es schwierig sein: eine große Etappe, auf der etwas passieren kann. Auf jeden Fall ist unser Vertrauen in das Auto wiederhergestellt. Es war eine saubere Prüfung.»