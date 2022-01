Classic: Mit zweiradangetriebenem Skoda und Liebe

Der Tscheche Ondrej Klymciv ist kein Neuling bei der 44. Rallye Dakar, aber sein Profil unter den Konkurrenten der Dakar Classic ist ebenso überraschend wie sein Fahrzeug.

Es ist selten, dass junge Rennsport-Rentner direkt hinter das Lenkrad eines historischen Fahrzeugs klettern. Der Tscheche debütierte 2015 auf einem Motorrad und erzielte einen vielversprechenden Platz 20, bevor er 2017 auf Platz 12 kletterte. Die Leistungen in diesen beiden Jahren waren durchsetzt mit schweren Stürzen, die ihn schließlich dazu brachten, sich von seiner Hoffnung zu verabschieden, sich einem offiziellen Team anzuschließen.

Letztes Jahr hat er kehrte in die Reihen der Teilnehmer zurück und meldete sich kurzfristig in einem Skoda L130 für die Dakar Classic an, ein Fahrzeug mit Zweiradantrieb, das auf dem Sand Saudi-Arabiens nicht das komfortabelste ist! Es war eine mutige Wahl, aber eine unausweichliche für ihn.

Sein Skoda ist das einzige Modell des Konstrukteurs, das Rennen gefahren ist, Gruppe B und zulässig nach seinen Recherchen: «Es ist ein tschechisches Fahrzeug, es liegt uns sehr am Herzen und es ist nur zwei Monate älter als ich. Als ich ein Kind in der kommunistischen Ära war, hatten wir nicht genug Geld so ein Auto zu kaufen. Stattdessen hatten wir einen Zweitakt-Trabant. Dieser gehörte meiner Tante, also habe ich viele Kindheitserinnerungen darin.»

Ein Beispiel dafür ist das Geräusch des Scharniers und das charakteristische Klirren der Tür, die Fahrer Ondrej nicht müde wird zuzuknallen. Dieses Jahr hat er sich wieder ganz dem Design seines Skoda, der fünfzehn Zentimeter Bodenfreiheit gewonnen hat, zugewandt. Andrej nur 5 km gefahren war, bevor er zum Transfer von Marseille aufbrach. Dies hat den robusten tschechischen Fahrer nicht abgeschreckt, dessen Ambitionen auch noch gesteigert wurden, wie er behauptet, um auf das Podium zu kommen. Ondrej war Donnerstagmorgen mit seinem neuen Co-Piloten Tomas Böhm, der Mechaniker ist, auf Platz 9 der vorläufigen Gesamtwertung. «Wir sind gute Freunde. Ich denke, das ist wichtiger als zu ein professioneller Navigator zu sein“. Es ist eine klassische Vision von Rallye-Raid, zweifellos idealistisch.