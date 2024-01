VIDEO: In the Dust 8

Ganz große Emotionen: Wenn Teilnehmer das Ziel der Dakar erreichen, fällt all der Druck ab. Das gilt für die Abenteurer ganz genauso wie für die Sieger. In der letzten Episode dieser Video-Serie wird’s emotional.

Ein tschechisches Damen-Team macht aus einem Wortspiel Wirklichkeit: Wie es wohl wäre, mit einem Citroën 2CV mit 34 PS und 650 Kubik Hubraum die historische Dakar zu bestreiten. Ente ist Duck, Duck ist Dakar, logisch! Und tatsächlich: Barbora Holická und Lucie Engová schaukelten ihre rosa „Duckar“ bis ins Finish. Das war bislang noch keiner Ente vergönnt.

Auch ein Sieger: Der italienische Motorrad-Haudegen Cesare Zacchetti der auf der 48-Stunden-Etappe unter freiem Himmel übernachtete. Allerdings nicht im Biwak, sondern irgendwo auf einer Düne. Sand war seine Decke, die Sitzbank sein Kissen. Angst, Unsicherheit? Nein, Glück und Freude, das erleben zu dürfen. Andere würden viel Geld für dieses Panorama am Morgen zahlen, so er.

Im Ziel hat jeder Geschichten zu erzählen, und die schönsten sind die der Sieger. Ob Cristina Gutiérrez bei den Side-by-side, ob Tobias Ebster in der Malle-Moto-Klasse oder die großen Champs und Gesamtsieger: Ricky Brabec ist am Ende genauso überwältigt wie Carlos Sainz. Das färbt auch auf die Moderatoren ab, und das ist der Moment, in dem man den Geist der Dakar spüren kann: Alle sind unglaublich froh, dass es vorbei ist, und gleichzeitig vermissen sie es auch schon.

Übrigens: Falls in zehn Jahren die Frage aufkommt, welchen Sport Ferrari-Pilot Carlos Sainz nach seiner F1-Karriere ausüben wird: In dieser Folge von «In the Dust» wird sie bereits heute beantwortet.