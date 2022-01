Dakar-Zukunft, neue Welle des Rallye-Raids kommt

«Dakar Future», 2021 ins Leben gerufen, entwickelt einen Energiewendeplan zur Förderung der Entwicklung alternativer Motoren und Slash-Emissionen im Zusammenhang mit der Organisation der Rallye.

Fünf emissionsarme Fahrzeuge (die Audi-Prototypen und die Riwald- und Hino-Trucks) sind bereits im Rennen bei der Dakar 2022. Die Zahl der Projekte mit unterschiedlichsten Technologien in den kommenden Jahren wächst weiter. Die zur Markteinführung erstellte Roadmap zielt darauf ab, die Kategorien Pkw und Lkw auf emissionsarme Fahrzeuge ab 2030 zu beschränken. Bereits 2023 wird die Nutzung von Biokraftstoffen gefördert.

Das Programm «Dakar Future», vorgestellt im Biwak in Neom letztes Jahr, nimmt in der Ausgabe 2022 bereits eine ganz konkrete Form an. Die neue Kategorie T1-U wurde eingerichtet für emissionsarme Fahrzeuge und präsentiert fünf Fahrzeuge in seiner Sandtaufe. Konstrukteure und Teams bereiten sich darauf vor, ihrem Beispiel zu folgen.

Bei der gut besuchten Pressekonferenz am Ruhetag in Riad stellten sie am Samstag ihre Projekte ins Rampenlicht. Es überrascht nicht, dass David Castera, Direktor der Dakar, freut sich über die Begeisterung für «Dakar Future»: «Unser extrem ehrgeiziges Projekt ist Realität geworden. Diese neue Ära entspricht dem Zeitgeist und wird es uns ermöglichen, unseren Sport in einen grünerer Weg verwandeln».

Fünf emissionsarme Fahrzeuge eröffnen in diesem Jahr die Kategorie. Der deutsche Konstrukteur Audi, der seine Rückkehr zur Dakar als Werksteam mit einem großen Aspekt auf die technologische Revolution legte, entwarf den Audi RS Q e-Tron, ein Hybrid 4×4 mit drei Motor-Generator-Einheiten (MGUs) kombiniert mit einem Verbrennungsmotor. Drei Fahrzeuge sind an den Start gegangen und haben bereits gezeigt, dass sie mit den Besten mithalten können, ein Etappensieg von Carlos Sainz und sechs Podestplätze in den bisherigen Entscheidungen.

Julius Seebach, Geschäftsführer Audi Sport, zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Leistung: «Die Zukunft der Dakar ist elektrisch auf dem Weg».

Auch Guerlain Chicherit ist mit einem mittelfristigen Projekt wieder bei der Dakar dabei. Im Moment ist seine Mission Daten am Steuer eines Autos zu sammeln, das mit Biokraftstoffen betrieben wird, das er in einer Etappe bereits auf den fünften Platz gebracht hat, eine noch bessere Leistung ist nicht ausschließen.

Technik von morgen in Vorauswagen

Das Riwald-Team, das Diesel-Elektro-Lkw im Einsatz hat, ist seit 2020 Teil des Rallye-Raids. Team-Besitzer Gert Huzink, der in dieser Woche mit seinem Truck Nr. 516, besteht darauf, dass «der Hybrid-Lkw nachhaltig und bereit ist für die Top-10-Platzierung». Der japanische Konstrukteur Hino, ein weiterer Dakar-Stammgast, hat eine Gesamtleistung von 1.070 PS erreicht!

Ein Jahr nach der Ankündigung seines Designs ist der französische Hersteller Gaussin ein Vorreiter im sauberen, intelligenten Transport von Gütern und Personen, hat bei der Dakar seinen H2 Racing Truck® vorgestellt. es ist ein emissionsfreier Lkw mit Wasserstoffantrieb, der als Vorführfahrzeug in die Rallye eingestiegen ist. Jeder Ausflug liefert wertvolle Daten, die zur Entwicklung eines Modells beitragen, das schon bald nächstes Jahr im Rennen sein könnte. Wie Teamchef und Dakar-Technologiepartner Christophe Gaussin es ausdrückt: «Wir waren schon

Messung der Leistung des H2 Racing Trucks während der ersten Woche auf der Strecke der Dakar 2022. Der Truck, den wir 8 Monate lang entwickelt haben, ist eine gut gebaute Maschine. Das 4-Rad-Drehmoment ist fantastisch, also gewinnen wir bei jeder Beschleunigung etwas Zeit beim Surfen in den Dünen. Wir haben mit einer Reichweite von 250 km gerechnet, auf unwegsamem Gelände, aber wir sind auf 400 km gekommen, was uns mit Optimismus erfüllt. Wir sehen uns in Jeddah! Wir haben keine Zweifel dass wir es bis ins Ziel der Dakar schaffen werden.» Gaussin ist auch an der Energie der Veranstaltung beteiligt Übergang zum Beispiel mit dem Smart Bivouac, einer temporären Anlage, die Wasserstoff zur Stromerzeugung verbrennt.

GCK Motorsport hat bei der diesjährigen Dakar seinen Prototypen vorgestellt. Éric Boudot, Geschäftsführer: «Wir sind stolz den allerersten wasserstoffbetriebenen Rallye-Raid-Rennwagen mit Brennstoffzelle zu präsentieren. Green Corp Verbindung

sieht den Motorsport als exzellenten Prüfstand für technologische Lösungen, die wir später Nutzer durch unsere industriellen Aktivitäten vermarkten können.»

Forschung & Entwicklung: Konstrukteure ab nächstem Jahr auf der Strecke

Das spanische EcoPower Automotive-Team, das 2015 als erstes Team einen vollelektrischen Buggy einsetzte, kommt 2023 mit einem 4×4 mit 250 kW (340 PS) wieder zurück. Edu Blanco: «Die Zukunft ist jetzt. Wir arbeiten seit 2015 an der Entwicklung von Elektroautos, ohne zu vergessen, dass die Gegenwart unsere Zukunft.»

Gen Z hofft, bereits im nächsten Jahr mit dem H2 Racing, einem vollständig wasserstoffbetriebenen Fahrzeug, an der Dakar teilnehmen zu können und hat das Fahrzeug dem fünfmaligen Dakar-Champion Cyril Despres anvertraut. Er erklärte, wie das Projekt voranschreitet: «Gen Z tritt an die Stelle für Wasserstofftechnologie».

Der CEO von Koolen Industries und PROJECT2030-Lkw-Fahrer Kees Koolen peilt ein Debüt für 2023 für sein Fully, elektrischer Nicias-LKW, an. «Die Dakar ist der ultimative Prüfstand für Zukunftstechnologien», hat er keinen Zweifel.

Dakar-Legende Gerard de Rooy, Sieger der Truckraces 2012 und 2016, hat sich mit UMS zusammengetan (Urban Mobility Systems) und Allison Transmissions bei der Entwicklung eines vollelektrischen Lkw. Er beabsichtigt, diesen bei der Rallye 2024 zu bringen: «Wir wollen mitfahren, um unter die Top 10 zu kommen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, aber es ist die gute Richtung für die gesamte Kategorie und die Dakar. Wir sind zuversichtlich, dass wir für 2023 einen sehr schönen Truck bauen können.»