Dakar-Ass Stéphane Peterhansel: «Ich bin farbenblind»

​Wüstenfuchs Stéphane Peterhansel macht demnächst mit seinem Audi Jagd auf seinen 15. Triumph bei der legendären Dakar-Rallye. Der 57-jährige Franzose lüftet ein spannendes Geheimnis.

Stéphane Peterhansel hat die berüchtigte Dakar-Rallye acht Mal bei den Autos und sechs Mal mit dem Motorrad gewonnen. Umso überraschender das Geständnis des 57-jährigen Franzosen: «Ich bin eigentlich farbenblind. Aber dadurch, dass ich eher Kontraste sehe, erhalte ich eine bessere Sicht als anderen Piloten.»

Zu seinem Dakar-Erfolgsrezept meint der Audi-Fahrer: «Du musst methodisch an deine Arbeit herangehen, du musst auch entwickeln können. Du brauchst einen erfahrenen Co-Piloten und gute Techniker, die in der Lage sind, das Auto jeden Tag zu reparieren.»

Peterhansel wechselte von zwei auf vier Rädern. «Ich liebe den Offroad-Sport. Aber die Dakar war nicht meine erste Rennsport-Disziplin. Ich komme von der Enduro-Seite, da war ich französischer Champion und später auch Weltmeister. Es ging mir bei der Rallye auch darum, nicht immer die gleichen Strecken zu fahren.»

Gerne erinnert sich Peterhansel an seinen langjährigen Dakar-Gegner Heinz Kinigadner: «Er kam zur Dakar mit unglaublichem Speed. Leider ist er selten ins Ziel gekommen, weil er zu schnell war. Bei diesem Wettbewerb musst du eigentlich unter dem Leistungsniveau fahren.»



Über die Unterschiede einer Dakar auf dem Motorrad und im Auto analysiert Peterhansel: «Das Fahren ist natürlich ganz anders. Auf dem Motorrad hängst du am Lenkrad, das ist alles sehr physisch. Im Auto bist du festgeschnallt und kannst dich eigentlich kaum rühren, hier kommt es eher auf die Technik an. Man muss viele Kilometer im Auto abspulen, um das alles zu verinnerlichen.»



Die Dakar 2023 beginnt am 31. Dezember 2022 und dauert bis 15. Januar 2023, sie wird zum vierten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen.