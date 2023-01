Dakar: Al-Attiyah feiert fünften Sieg, Toyota Nr. 3

Toyota glänzt bei der 45. Rallye Dakar: Sieg für Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel, 4. Rang für Giniel de Villiers und Dennis Murphy, 5. Platz für Henk Lategan und Brett Cummings, 4 Toyota Hilux T1+ in den Top 5.

Nasser Al-Attiyah aus Katar und sein französischer Beifahrer Mathieu Baumel verteidigten erfolgreich den Dakar-Titel, den sie 2022 für Toyota Gazoo Racing (TGR) gewonnen hatten, als sie ihren GR DKR Hilux T1+ über die Ziellinie der letzten Etappe von Dakar brachten. Das Paar verlor 5:41 Minuten auf die Etappensieger, aber das spielte kaum eine Rolle, da sie den Gesamtsieg mit einem Vorsprung von 1:20:49 Stunden besiegelten.

Die letzte Etappe der Dakar 2023 war eine 136 km lange Prüfung, die vom Biwak in Al-Hofuf aus startete. Die Teilnehmer mussten eine kurze Verbindung von 167 km absolvieren, bevor sie die 14. Etappe in Angriff nahmen, gefolgt von einer letzten Verbindung von 100 km bis zum Zielpodium in der Küstenstadt Dammam.

Für Al-Attiyah war es sein fünfter Sieg bei der Rallye Dakar, während Mathieu jetzt vier Siege vorzuweisen hat. Das Paar hat drei Mal für Toyota gewonnen, wobei die jüngsten Siege in einer aufeinanderfolgenden Demonstration von Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für den japanischen Hersteller einhergingen. Das Paar übernahm die Führung der Veranstaltung auf der 3. Etappe und gab diese Position nie wieder auf.

Giniel de Villiers, der seine 20. Rallye Dakar in Folge beendete, als er die Ziellinie in der Nähe von Dammam überquerte, beendete die Rallye auf dem 4. Platz in der Gesamtwertung. Mit diesem Ergebnis steigt seine Gesamtzahl an Top-5-Platzierungen auf 15, darunter ein Sieg im Jahr 2009. Der Südafrikaner kam nur einmal außerhalb der Top 10 ins Ziel, und seine Leistung bei der Rallye Dakar 2023 unterstreicht die Zähigkeit und Hartnäckigkeit eines der Top-10. Die wahren Veteranen der Rallye Dakar. Zusammen mit Beifahrer Dennis Murphy beendete Giniel die diesjährige 45. Ausgabe der Rallye mit 2:31:12 Stunden Rückstand.

Die Dakar 2023 wird Henk Lategan und Beifahrer Brett Cummings noch lange als ein Rennen in Erinnerung bleiben, das für sie ganz anders hätte ausgehen können. In der Gesamtwertung rückten sie bis auf den 2. Platz vor, bevor zwei Rückschläge sie in der Rangliste nach unten drückten. Das Paar zeigte während der gesamten Rallye ein großartiges Tempo und hofft auf eine genauere Wiedergabe ihrer Geschwindigkeit in zukünftigen Ausgaben. Trotzdem belegten sie den 5. Gesamtrang, weniger als 5 Minuten hinter ihren Teamkollegen auf dem vierten Platz.

Toyota dominierte die Ergebnisse der Dakar 2023, wobei die Werks-TGR-Crews die Plätze 1, 4 und 5 belegten. Ein privat eingesetzter Toyota Hilux T1+ in den Händen des jungen Brasilianers Lucas Moraes ergänzte die Bilanz des japanischen Herstellers mit dem dritten Gesamtrang. Für Moraes war es der erste Start bei der Rallye Dakar, obwohl er mit Timo Gottschalk einen erfahrenen Beifahrer im Auto hatte.

In Bzug auf die Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2023, deren Eröffnungsrunde die Rallye Dakar war, sammelten Nasser und Mathieu insgesamt 85 Punkte. Das bedeutet, dass sie nach Runde 1 der Fünf-Runden-Meisterschaft nur zwei Punkte hinter den Tabellenführern liegen. Toyota liegt in der Herstellerwertung auf Platz 2, nur einen Punkt hinter den Führenden. Das nächste Rennen ist die Abu Dhabi Desert Challenge, die in der letzten Februarwoche stattfindet.

Glyn Hall, Teamchef der TGR Dakar: «Was für ein Tag für unser gesamtes Team! Dakar zu gewinnen ist etwas, das denkwürdig ist, aber das härteste Rennen der Welt zweimal hintereinander zu gewinnen, ist einfach außergewöhnlich. Mein aufrichtiger Dank gilt jedem Mitglied unseres Teams, jedem unserer Sponsoren und natürlich unseren Fahrern und Beifahrern, die ein tolles Ergebnis abgeliefert haben. Ich bin wirklich stolz auf unseren GR DKR Hilux T1+, der erneut bewiesen hat, dass er zuverlässig und langlebig genug ist, um nicht nur das härteste Autorennen der Welt zu absolvieren, sondern dies zwei Jahre in Folge.»

Alain Dujardyn, TGR W2RC Teamchef: «Zunächst möchte ich allen drei unserer Renncrews von ganzem Herzen danken. An Nasser und Mathieu, Giniel und Dennis, und Henk und Brett, mein aufrichtiger Dank für Ihre unermüdlichen Bemühungen von der Eröffnungsphase an. Ihr Einsatz für die Verteidigung unseres Titels hat dafür gesorgt, dass die Trophäe der Dakar erneut zu Toyota Gazoo Racing kam. Der Sieg bei der 45. Rallye Dakar war ein gewaltiger Schritt auf unserer W2RC-Reise. Die Punkte für den Gesamtsieg sind nicht zu unterschätzen, vor allem angesichts der Härte dieser Meisterschaft. Wie bei der Dakar selbst versuchen wir, unseren Titel in der W2RC zu verteidigen, und obwohl wir Saudi-Arabien mit einem kleinen Vorsprung hinter unseren nächsten Konkurrenten verlassen, sind wir zuversichtlich, dass wir während der Dakar einen guten Kampf liefern können Rest des Jahres.“

Sieger Nasser Al-Attiyah: «Das ist ein unglaubliches Gefühl! Ich muss so vielen Menschen danken, angefangen bei jedem Mitglied unseres Teams. Es waren zwei harte Wochen, aber zurückzukommen und unseren Titel zu verteidigen, ist fantastisch! Ich bin wirklich stolz auf unseren GR DKR Hilux T1+ und das Rennen dreimal mit Toyota Gazoo Racing zu gewinnen, ist wirklich etwas Besonderes.»

Giniel de Villiers: «Die Dakar ist immer voller Herausforderungen, und wir hatten dieses Jahr sicherlich unseren Anteil an Herausforderungen. Natürlich hätte es für uns besser laufen können, aber das können wahrscheinlich auch viele Konkurrenten sagen. Es wäre schön gewesen, auf dem Podium zu stehen, aber insgesamt hat Toyota als Hersteller allen Grund, stolz zu sein. Ich denke, dieses Ergebnis hat die Zuverlässigkeit des Hilux erneut bewiesen, und wir haben es erneut geschafft, dieses erstaunliche Auto dieses Jahr in Saudi-Arabien zu präsentieren.»

Henk Lategan: «Die Dakar 2023 war für uns eine Achterbahnfahrt. Es waren zwei harte Wochen für uns, mit einigen extrem guten Tagen; aber auch einige enttäuschende. Es fühlt sich gut an, nach einer so harten Dakar unter den Top 5 zu sein, und ich denke, sie haben dieses Jahr alles auf uns geworfen. In Anbetracht dessen fühlt es sich fantastisch an, am Ende des Rennens zu stehen, und obwohl wir uns immer fragen werden, was hätte sein können, sind wir sehr glücklich, das Auto in einer guten Position nach Hause zu bringen.»

Ergebnis auf der 14. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Hunter 1:09:24 2 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 1:36 3 Halpern(Grau (RA), Mini + 1;53 4 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 3:08 5 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 3:44 6 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 4:48 7 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 5:08 8 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:41 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 6:09 10 Checa/Terradellas (E), SMC Astara + 6:18