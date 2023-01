Tag 14: Al-Attiyah mit 5. Sieg, Loeb mit 7 Bestzeiten

Die vierte Sandschlacht in Saudi-Arabien ist geschlagen, Nasser Al-Attiyah feiert nahe seiner Heimat Katar den fünften Triumph und der erneut Zweite Sébastien Loeb seine sieben Bestzeiten.

Das erst Schlusswort gebührt dem Rallyeleiter David Castera:

«Wir haben diesmal die richtige Balance gefunden»

David Castera, der für die Strecke in Saudi-Arabien das vierte Jahr in Folge verantwortlich war, freutr sich, bei der 45. Auflage die richtige Balance gefunden zu haben.

Castera: «Es hat vielleicht lange gedauert, aber wir haben in der vierten Auflage hier die richtige Mischung gefunden. Wir haben neue Strecken in Angriff genommen und Neuland betreten, und heute bin ich froh, ein wirklich ausgewogenes Rennen in Bezug auf die Schwierigkeit zu haben. Die Dakar ist – und muss es bleiben – ein hartes Event. Wir sind Stück für Stück ans Ziel gekommen, haben uns Jahr für Jahr gesteigert, aber wir haben die richtige Balance gefunden, was wichtig ist, weil es uns ein spannendes Rennen beschert hat, insbesondere auf dem Motorrad Rennen, mit einem Podestplatz, der am letzten Tag entschieden wurde wie nie zuvor. Ich bin heute Abend ein ziemlich zufriedener Organisator. Die Anzahl der Renntage ist nicht das Wichtigste, es zählt, was man daraus macht. Wir werden sehen, was wir in Zukunft tun werden. Wir müssen das ‚Empty Quarter’ mit ein paar Änderungen hier und da beibehalten. Wir müssen die Zutaten beibehalten, die wir dieses Jahr verwendet haben. Mit Amateuren und Profis ist es wirklich schwierig, viel weiter zu kommen und legen die Messlatte noch höher, denn es ist allzu einfach, das Rennen zu stoppen. Deshalb war ich wieder vorsichtig. Ein paar unmögliche Dünen oder eine Passage mit extrem weichem Sand können in kürzester Zeit 40 bis 50 % des Feldes beseitigen, weshalb ich denke, dass wir nicht viel weiter gehen können. Möglicherweise müssen wir es ein wenig aufmischen, um es in den Schwierigkeiten der gesamten Rallye besser zu verwässern. Saudi-Arabien ist ein echter Partner, ohne den die Dakar nicht das wäre, was sie heute ist. Verlassen um des Verlassens willen macht keinen Sinn. Wenn wir ein Land verlassen, muss es für etwas genauso Gutes sein, und heutzutage haben wir in Saudi-Arabien alles, was wir brauchen. Wenn wir gehen, werden wir etwas Großes tun, aber wir werden viel Zeit und Gedanken hineinstecken.»

Sieger Nasser Al Attiyah: «Ich will immer mehr gewinnen»

Nasser Al Attiyah gelang seine erste erfolgreiche Titelverteidigung und brachte seine Bilanz auf fünf Dakar-Siege nach seinen Erfolgen in den Jahren 2011, 2015, 2019 und 2022, damit ein Triumph mehr als Ari Vatanen.

Al-Attiyah: «Wir sind gerade fertig geworden und ich bin so glücklich. Es war eine schwierige Dakar für alle. Es ist verrückt, meinen Titel verteidigen zu können. Ich bin sehr glücklich, fünf Mal zu gewinnen und Mathieu vier Mal. Tut mir leid, Mathieu! Ich respektiere Ari enorm, er ist immer noch mein Idol. Ich will immer mehr gewinnen, jetzt will ich meinen Weltmeistertitel verteidigen. Wir mussten nicht wie verrückt angreifen. Wir haben die zweite Woche überstanden und am Ende die Dakar gewonnen, darauf kommt es an.»

Seinen ersten Sieg, der ohne das Pech im ersten Abschnitt möglich gewesen wäre, hat Sébastien Loeb verpasst, der erneut Zweitplatzierte darf sich mit den meisten Tagessiegen, mit sieben und auch mit dem neuen Rekord von sechs Bestzeiten in Folge trösten

Loeb: «Als man sich fast zwei Uhr am Ende der dritten Prüfung und auf Platz 31. des Generals wiederfand, war es schwer, sich ein solches Ergebnis vorzustellen. Aber wir haben alles über die restlichen 3500 Kilometer gegeben, ohne jemals nachzulassen. Fabian hat einen unglaublichen Job in der Navigation geleistet, Team Bahrain Raid Xtreme hat uns ein super leistungsfähiges Auto gegeben und hinter dem Steuer habe ich angegriffen wie in WRC. Es ist ein dritter zweiter Platz bei dieser Rallye und sicherlich der schönste mit diesen sieben besonderen Siegen und dem Rekord von 6 in Folge von der Legende Ari Vatanen. Ich habe mich nie mit einer Silbermedaille zufrieden gegeben, dann komme ich stärker zurück.»

Lucas Moraes: „Das Podium ist wichtig für die Rallye-Community in Brasilien“

Rookies, die es auf das Podium der Kategorie schaffen, sind rar gesät, und wenn es ein Brasilianer schafft, ist Samba-Zeit! Lucas Moraes zeigte in seinem Toyota Overdrive eine fehlerfreie Leistung.

Moraes: «Es war wichtig für die Rallye-Community in Brasilien, weil es noch nie zuvor passiert ist. Ich werde mit allen brasilianischen Fotografen feiern. Ich habe keine andere Dakar zum Vergleichen, aber ich habe gehört, dass diese sehr hart war.»

Ergebnis auf der 14. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Hunter 1:09:24 2 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 1:36 3 Halpern(Grau (RA), Mini + 1;53 4 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 3:08 5 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 3:44 6 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 4:48 7 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 5:08 8 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:41 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 6:09 10 Checa/Terradellas (E), SMC Astara + 6:18