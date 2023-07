Umfassende Testphase für Ford Ranger T1 beendet 07.07.2023 - 11:18 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Ford Ranger T1 + im Test

M-Sport und Neil Woolridge Motorsport (NWM) bestätigen, dass der Ford Ranger T1+ eine umfassende Test- und Entwicklungsphase zur Verbesserung der Fahrwerksleistung, Kühlung und Zuverlässigkeit beendet hat.

Seit dem letzten Quartal 2022 haben M-Sport und NWM mit dem Ford Ranger T1+ eine Testtour durch Europa, Afrika und den Nahen Osten absolviert, um die Entwicklungsrichtung der bereits starken Grundlagen zu verstehen, die NWM geschaffen hat. Insgesamt haben M-Sport und NWM über 10.000 Kilometer Entwicklungstests abgespult – das entspricht mehr als zwei Rallye Dakar-Distanzen. In dieser intensiven Entwicklungsphase zielten M-Sport und NWM auf die Leistung und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ab.



Im Bereich der Fahrzeugleistung wurden zwei Hauptbereiche durch Aktualisierungen des Fahrgestells angegangen, die die Festigkeit und Steifigkeit erhöhen. Der zweite Bereich, der für M-Sport von großem Interesse war, war die Federung des Fahrzeugs, wobei M-Sport seine langjährige Partnerschaft mit Reiger Suspension nun auch auf Rallye-Raids ausweitete. Der Ranger T1+ sitzt jetzt auf maßgeschneiderten Dämpfern, die von Reiger entwickelt wurden. Das vom Team gewählte Setup hat den Ranger T1+ auf ein neues Leistungsniveau gehoben und ihn dank der unterschiedlichen Bedingungen während der Tests, einschließlich der kälteren Temperaturen in Frankreich im Winter und der sengenden Hitze, in der Lage versetzt, die Rallye Dakar mit konkurrenzfähigem Tempo in der Sommersonne in den Dünen Marokkos zu bestreiten. Das M-Sport-Entwicklungspaket hat die Homologationsprüfung erfolgreich bestanden und ist nun in allen Neulieferungen von Ford Ranger T1+-Fahrzeugen mit Bestellbeginn ab dem 1. August 2023 eingebaut.



Neil Woolridge, NWM-Gründer, sagte: «Wir schätzen die Partnerschaft mit M-Sport und Ford Performance und die dadurch geschaffene Möglichkeit, die Entwicklung unseres T1+ Ranger in Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2024 zu beschleunigen. Dies wird es uns ermöglichen, die Leistung und Fähigkeiten unseres Autos auf der internationalen Bühne zu präsentieren.»



Woolridge weiter: «Das ursprüngliche T1+ Ranger-Paket war sehr gut, und unsere eigenen Tests und Entwicklungen in Südafrika und unsere Teilnahme an der Südafrikanischen Rally Raid Meisterschaft haben bereits erhebliche Verbesserungen und Wettbewerbsfähigkeit gebracht. Da unsere beiden lokalen Fahrer, Gareth und Lance Woolridge, die Autos fahren und auch an der Konstruktion und dem Bau der Fahrzeuge beteiligt sind, konnten wir das Auto seit seinem Debüt im letzten Jahr kontinuierlich verbessern. Durch die Zusammenarbeit von M-Sport und NWM und die Durchführung von rund 10.000 Testkilometern seit letztem Jahr an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Wetterbedingungen konnten wir jedes Teil des Autos optimieren und die Fortschritte waren wirklich zufriedenstellend. Wir sind gespannt, wie sich der aktualisierte T1+ Ranger in der internationalen Rallye-Raid-Szene schlägt.»



Chris Williams, technischer Direktor von M-Sport, sagte: «Wir haben das Chassis sorgfältig untersucht, um Möglichkeiten für strukturelle Verbesserungen in Bezug auf Steifigkeit und Haltbarkeit zu finden. Diese Änderungen wurden durch ein strenges Testprogramm vorgenommen und validiert. Um unsere Entwicklung zu beschleunigen, wollten wir für die Dakar-Erfahrung zu Reiger gehen. Gemeinsam haben wir ein neues Dämpfer- und Querlenker-Setup entwickelt, das zu einem verbesserten Bewegungsverhältnis führt und die neueste Dämpfertechnologie von Reiger, die speziell für Rallye-Raids entwickelt wurde, voll ausnutzt. Wir haben das neue Setup in Fontjoncouse und zweimal in Marokko getestet und dabei deutliche Leistungsverbesserungen festgestellt.



Williams führte weiter aus: «Eine der größten Herausforderungen war die Optimierung der Kühlpakete am Fahrzeug. Wir haben uns auf die Vereinfachung und Verbesserung der Effizienz der Kühler konzentriert. Mithilfe von CFD haben wir die Aerodynamik untersucht, um den Luftstrom des Fahrzeugs zu verstehen und zu lernen, wie wir bei verschiedenen Geschwindigkeiten am besten Wärme ableiten können. Um unsere Änderungen zu validieren, haben wir sie in Dubai, Südafrika und Marokko getestet, wo die Umgebungstemperaturen jeweils über 40 Grad Celsius lagen. Die nächste Phase für den Ranger T1+ besteht darin, zu sehen, wie er im Wettbewerb abschneidet. Die Hauptentwicklungsphase ist nun abgeschlossen, wir müssen sie im Wettbewerb beweisen. Von hier aus werden wir an relevanteren Wettbewerben teilnehmen, um sicherzustellen, dass wir für die Rallye Dakar 2024 fit sind.» (M-Sport)