Nasser Al-Attyah verlässt Toyota für neues Team

Mathieu Baumel und Nasser Al-Attiyah, Sieger in Spanien

Der fünfmalige Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah wird noch vor dem Ende der Saison sein siegreiches Toyota-Team verlassen und zu einem noch nicht genannten Konkurrenz-Team für die nächste Dakar wechseln.

Der fünffache Sieger der Rallye Dakar, Nasser Al-Attiyah, wird Toyota Gazoo Racing (TGR) vor der nächsten Rallye Dakar im Januar 2024, wieder in Saudi-Arabien, verlassen. Dies soll nach Insider-Informationen noch dem Ende der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) Mitte Oktober in Marokko sein. Noch ist nicht konkret bekannt, wo Al-Attiyah dann anheuern wird. Die ernsthaften Toyota-Konkurrenten sind Audi, das Bahrain RX-Team mit Prodrive und 2024 neu Ford mit dem Ranger von M-Sport.

Al-Attiyah, der zweiterfolgreichste Dakar-Teilnehmer in der Autokategorie, ist der amtierende W2RC-Champion und holte kürzlich seinen sechsten Sieg bei der Baja España Aragón. Als Al-Attiyah das Ziel in Aragón erreichte, gab er bekannt, dass er mit TGR keine Baja-Events mehr bestreiten würde.

„Ich freue mich sehr über diesen Sieg, meinen sechsten hier bei der Baja Spanien», sagte der Katarer. «Es ist unglaublich, gegen Audi, Toyota und Ford und mit den besten Fahrern der Welt gewonnen zu haben. Für mich ist es das letzte Baja-Rennen mit Toyota. Ich möchte meinem Team für die Arbeit der letzten sechs Jahre danken und bin sehr dankbar für alles, was sie mir gegeben haben.»

Al-Attiyahs Abschied von Toyota markiert das Ende einer Ära für die in Südafrika ansässige Mannschaft unter der Leitung des erfahrenen Glyn Hall. Neben Navigator Mathieu Baumel belegte Al-Attiyah 2019 den zweiten Platz im FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes, bevor er 2021 seinen fünften Titel gewann.

Das Paar hat außerdem drei Dakar-Siege im Tooyta auf seinem Konto: 2019, 2022 und 2023. Obwohl unbestätigt, könnte Al-Attiyah für die nächste Saison mit dem von Prodrive geführten Team Bahrain Raid bei der Rallye Dakar starten.

Der letztjährige W2RC T4 Side-by-Side-Champion und ehemalige Fahrer der Rallycross-Weltmeisterschaft, Rokas Baciuška, feierte in Aragón sein Debüt in der T1+-Klasse am Steuer eines Overdrive Racing Toyota Hilux DKR, während der zweifache südafrikanische Cross-Country-Rallye-Champion Henk Lategan voraussichtlich die Rolle des Teamleiters übernehmen wird.