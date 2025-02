Dakar-Beifahrersieger Mathieu Baumel: Beinamputation

Mathieu Baumel will trotz Beinamputation mit Guillaume de Mevius in 2026 wieder die Dakar fahren

Der viermalige Dakar-Sieger als Beifahrer von Nasser al-Attiyah war Ende Januar Opfer eines Verkehrsunfalls nahe Reims geworden. Jetzt musste ihm ein Bein amputiert werden.

Der Franzose wollte einem Team zur Hilfe kommen, das an der Rallye Monte Carlo historique teilnehmen wollte und am Startort im nordfranzösischen Reims mit dem Auto auf der Stadtautobahn liegen geblieben war.

Als sich Baumel dem defekten Auto zu Fuß näherte, wurde er von einem vorbeifahrenden Auto angefahren und schwer verletzt. Jetzt gab Baumel am Sonntag im Krankenhaus bekannt, dass ihm das rechte Bein amputiert werden musste. Der 49-Jährige hofft jedoch trotzdem an der nächsten Rallye Dakar wieder als Navigator von Guillaume de Mevius an den Start gehen zu können. In der 2025er Auflage war dem Duo mit dem neuen X-raid Mini eine Zielankunft verbunden mit einem Tagessieg gelungen.

Mathieu Baumel, der weiterhin in einem Hospital des Gesundheitszentrums in Reims liegt, meldete sich aus dem Krankenhausbett mit einem Video in seinen sozialen Netzwerken zu Wort. «Wie Sie wissen, bin ich in einen schweren Unfall verwickelt worden. Ich stand am Straßenrand, als ein Auto mit einem anderen Fahrzeug kollidierte, das mich leider erfasste. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und bin immer noch dort. Siebzehn Tage später kann ich Ihnen mitteilen, dass es mir besser geht. Ich musste aber die Entscheidung treffen mein rechtes Bein amputieren zu lassen - die wohl schwerste Entscheidung meines Lebens».

Baumel der mit dem Katari Nasser Al-Attiyah viermal die Rallye Dakar (2015, 2019, 2022, 2023) gewinnen konnte, erläuterte weiter, dass ihm nun eine Karbonprothese eingesetzt wird. Sein gleichfalls stark verletztes linkes Bein wurde dreimal operiert und sollte nach der Gesundung wieder voll belastbar sein.

Mit seiner Videobotschaft verband Baumelden den Dank an das Krankenhauspersonal sowie allen Personen, die ihm Unterstützungsbotschaften geschickt hatten und stellte heraus: «Ich habe nur das eine Ziel - für die nächste Dakar wieder bereit zu sein. Mit Guillaume de Mevius zusammen möchte ich in der Topkategorie dann in der Ergebnisliste ganz vorne zu stehen». Bei der Aufnahme des Videos saß de Mevius neben Baumel.

Bei der anstehenden Abu Dhabi Desert Challenge (21. -27. Februar) wird Alex Winocq im X-raid Mini als Beifahrer begleiten.