So sieht man bewegte Bilder von der Dakar 2021

Am 2. Januar 2021 beginnt mit der Rallye Dakar eines der letzten großen Abenteuer. Wo und wie man die 43. Ausgabe der härtesten Rallye verfolgen kann.

Zum zweiten Mal findet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Die Route führt 2021 über 7600 km, davon 4700 km als Wertungsprüfung. Auch die 43. Ausgabe wird die Teilnehmer an die Grenzen der Belastbarkeit führen. Wenn die Dakar-Helden auf zwei Rädern Dünen erklimmen und mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Wüste pflügen, werden sie von mehreren Hubschraubern verfolgt, die ihre Fahrt mit Kameras in bewegte Bilder einfangen.

Der Aufwand für die Übertragung der härtesten Rallye der Welt ist gigantisch. Neben den Helikoptern sind Fahrzeuge mit mobilen Kameras ausgestattet, dazu werden auf jeder Etappe stationäre Kameras aufgebaut. 20 Fahrzeuge sind mit Übertragungs- und Produktionstechnik ausgerüstet. 200 Mitarbeiter sorgen dafür, dass weltweit Bilder der Dakar zu empfangen sind.

Im deutschen Sprachraum ist Eurosport der einzige frei empfangbare klassische TV-Sender, der von der Dakar berichtet. Der zu Discovery gehörende Sportsender wird laut Programmplan täglich eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages zeigen. Die auf Eurosport 1 geplanten 30-minütigen Sendungen beginnen jeweils um 8:30 Uhr und 22:35 Uhr.

Umfassender und auch live ist die Berichterstattung im Internet via Red Bull TV (verfügbar über App auf diversen Systemen oder via Webbrowser). Täglich wird auf redbull.com ab 19 Uhr eine Zusammenfassung des jeweiligen Rallye-Tages gezeigt.