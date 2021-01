Mit Erfahrung und Leidenschaft: Die Dakar-Piloten 60+

In der härtesten Kategorie der Rallye Dakar müssen die Teilnehmer weitgehend ohne Unterstützung auskommen. In der ‹Original by Motul› sind 2021 drei Männer dabei, die bereits ihren 60. Geburtstag hinter sich haben.

Eine Rallye Dakar ist keine leichte Mission, ganz im Gegenteil. Sein Motorrad durch tiefen Sand über eine Düne zu wuchten, ist selbst für durchtrainierte Profis eine Kraftanstrengung sondergleichen. Allein, dass man jeden Tag über vielen Stunden auf dem Motorrad sitzt bzw. steht, ist eine Herausforderung. Noch härter muss ein solches Unterfangen sein, wenn man nicht mehr der Jüngste ist.

So wie Franco Picco, der mit 65 Jahren der älteste Teilnehmer in der früher ‹Malle Moto› genannten Kategorie ist und seine Startnummer entsprechend seines Alters wählt. Der Italiener ist ein Urgestein: Von 43. Ausgaben der härtesten Rallye der Welt hat er 29. mitgemacht.



«Ich habe 1985 als Werksfahrer für Yamaha Racing angefangen und in diesem Jahr die Dakar gewonnen», erinnert sich einer der frühen Dakar-Sieger. «In den folgenden zwei Jahren belegte ich den zweiten Platz. Bei der Rallye Dakar muss man mit allem rechnen, und ich muss mein Alter berücksichtigen. Zwölf Tage sind lang und hart, aber ich werde so lange weiterfahren, wie es mir gut geht.»



Und der Routinier hat es noch drauf: Nach der sechsten Etappe belegt der Husqvarna-Pilot mit 9:47 Std. Rückstand den 51. Platz der Gesamtwertung.

Mit 61 Jahren ist Norbert Dubois der zweitälteste Teilnehmer. Seine erste Dakar fuhr der Franzose Anfang der 2000er. Insgesamt war Dubois bei acht Ausgaben dabei.



«Ich hatte mich einmal 24 Stunden lang in den Dünen verirrt», erzählte der KTM-Pilot. «Ein anderes Mal nahm ich einen Piloten mit, dem während einer Etappe das Benzin ausgegangen war. Ich brachte ihn 20 Kilometer zur nächsten Tankstelle und als wir ankamen, war auch mein Tank leer. Dann fuhr ihn zurück zu seinem Motorrad, damit wir beide unsere Rallye neu starten konnten. Die Freundschaften bei dieser Rallye sind außergewöhnlich und einzigartig.»



Dubois hat 16 Stunden Rückstand auf Dakar-Leader Toby Price. Es ist ihm egal.

Ein Spätzünder ist Eric Martinez, der mit 60 Jahren der jüngste der 60+ Fraktion ist. Für den in Marokko geborene Franzosen ist es erst die zweite Rallye Dakar. So wie 2020 ist der Husqvarna-Pilot aber auch in diesem Jahr auf der dritten Etappe ausgeschieden.



«Letztes Jahr fuhr ich meine erste Rallye Dakar, stürzte aber ziemlich hart. Dieses Jahr bin ich zurück und war sehr entschlossen, sie zu beenden», stöhtne Martinez. «Ich habe eine Weile gebraucht, um es hierher zu schaffen. Früher war ich für meine Arbeit viel im Ausland, jetzt habe ich die Zeit für die Dakar.»