Ross Branch (4./Yamaha): «Ich bin voller Vorfreude»

Yamaha-Neuzugang Ross Branch fährt bei der diesjährigen Rallye-Dakar in Saudi-Arabien ein ausgezeichnetes Rennen und es kristallisiert sich ein überraschend gutes Ergebnis des Afrikaners heraus.

Am Donnerstag verlor Yamaha-Speerspitze Adrien Van Beveren bei einem größeren Navigationsfehler auf der fünften Etappe über 30 Minuten, die ihn in der Gesamtwertung der Dakar-Rallye 2021 weit zurückgeworfen haben und seine Chancen auf einen Podestplatz stark minimierten. Sein Teamkollege Ross Branch bot dem Franzosen teamintern während der gesamten Rallye starke Gegenwehr und setzte sich bei seinem ersten Werkseinsatz großartig in Szene.

Der Mann aus Botswana liegt mit seiner Yamaha seit der zweiten Etappe in Saudi-Arabien in den Top-10 der Rallye-Wertung, am Freitag verpasste er den Tagessieg knapp, denn Honda-Pilot Joan Barreda besiegte ihn am Ende gerade einmal um 13 Sekunden. In der Gesamtwertung liegt Branch, der 2019 bester Rookie bei der Rallye Dakar war, vor dem Ruhetag auf Position 4, nur 3:41 min hinter Spitzenreiter Toby Price (KTM).

«Dieser Tag war wirklich gut, denn mir fehlte nicht viel zum Etappensieg und es hat viel Spaß auf dem Motorrad gemacht», strahlte der 34-Jährige am Freitag im Zielbereich von Ha’il. Gemeinsam mit KTM-Pilot Matthias Walkner hatte Branch einen großen Teil der Wertungsprüfung in Angriff genommen, der Österreicher platzierte sich auf Rang 5.

«Die sandigen Pisten haben dazu geführt, dass ich mich nicht zu sehr auf die Navigation konzentrieren musste und ich habe einfach alles gegeben. Obwohl ich den Sieg nur haarscharf verpasst habe, bin ich zufrieden», erklärte der Yamaha-Werkspilot und fügte hinzu: «Ich freue mich auf den Ruhetag am Samstag und bin schon voller Vorfreude auf eine weitere großartige Rennwoche.»