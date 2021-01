KTM-Pilot Matthias Walkner: «Erstaunlich schnell»

Red Bull KTM-Werksfahrer Matthias Walkner steht nach der ersten Woche der diesjährigen Rallye Dakar auf Gesamtrang 24. Obwohl keine Siegchance mehr besteht, hat der Österreicher eine klare Taktik.

Der Traum von seinem zweiten Sieg bei der Rallye Dakar erlosch bei KTM-Werksfahrer Matthias Walkner bereits auf der zweiten Etappe der 43. Ausgabe der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien. Walkner strandete mit Kupplungsschaden in den Dünen und verlor zwei Stunden, doch aufgeben ist keine Option für ihn. «Alles, was ich nun machen kann, ist jeden Tag Vollgas zu geben, ins Ziel zu kommen und das Rennen zu genießen», sagte der 34-Jährige am Freitag.

Zuvor landete der Rennfahrer aus Kuchl auf der sechsten Etappe, die von Al Qaisumah im Osten des Landes nach Ha’il führte, auf dem fünften Platz. Der KTM-Fahrer verlor 3:14 min auf Honda-Pilot Joan Barreda Bort, der seine dritte Wertungsprüfung in dieser Woche gewann.

In der Gesamtwertung liegt Walkner auf Platz 24, ihm fehlen knapp über zwei Stunden auf Teamkollege Toby Price, der die Rallye-Wertung vor dem Ruhetag am Samstag anführt. «Die sechste Etappe war erstaunlich schnell», wunderte sich der Österreicher. «Die meiste Zeit fuhr ich mein eigenes Rennen, bis Ross Branch auf mich auflief. Sein Tempo war sehr gut, also fuhren wir zusammen bis zum Ziel.»

«Insgesamt bin ich zufrieden mit meiner ersten Woche, es ist nur sehr frustrierend, dass das Problem am zweiten Tag dazu geführt hat, dass ich nicht mehr um das Podium kämpfen kann», sagte Walkner abschließend.