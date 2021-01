Kevin Benavides (Honda): Sieg mit blutender Nase

Als Sieger der fünften Etappe ist Kevin Benavides neuer Leader der Rallye Dakar 2021. Der Honda-Pilot traf mit gebrochener Nase und mit einem lädierten Motorrad im Ziel ein.

Diesen Etappensieg hat sich Kevin Benavides verdient. Der Honda-Pilot kam am ersten Wegpunkt bereits als Schnellster an, verlor dann aber die Orientierung und fünf Minuten auf seinen HRC-Teamkollegen Jose Ignacio. Furios holte der Argentinier wieder auf und gewann die fünfte Etappe der 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt um eine Minute.

Was den Sieg des Honda-Piloten noch erstaunlicher macht: Benavides stürzte bei Kilometer 330 heftig, rappelte sich aber wieder auf und kam mit einem kaputten Motorrad und blutverschmiert ins Ziel.

«Es war ein sehr harter Tag für mich», stöhne Benavides. «Am Anfang habe ich mich wie alle Fahrer verfahren, umso mehr habe ich mich danach angestrengt. Ich bin über eine Düne gesprungen – es war ein sehr weiter Sprung. Ich kam mit dem Vorderrad in die nächste Düne und bin gestürzt. Ich zerschlug mit dem Kopf das GPS-Modul, das ganze Cockpit. Dabei habe ich mich verletzt und blutete ziemlich stark.»

Es blieb nicht bei einer simplen Schnittverletzung. «Mein Knöchel schmerzte stark. Aber ich bin weiter gefahren, was echt hart war. Meine Nase ist gebrochen und mein Helm ist kaputt – es war alles andere als leicht. Die letzten Kilometer habe ich noch versucht, etwas Zeit herauszuholen. Wegen der Schmerzen war das schwierig», erzählte der Honda-Pilot weiter. «Für Freitag werde ich ok sein. Ich werde Schmerzen haben, aber es wird gehen. Es ist wie es ist. So ist die Dakar.»

Neben Benavides sind auch die Honda-Piloten Jose Ignacio Cornejo (+ 3:42 min) und Joan Barreda (+ 14 min) in der Gesamtwertung aussichtsreich platziert. Vorjahressieger Ricky Brabec fiel auf der fünften Etappe dagegen weiter zurück und ist von der Dakar-Führung mittlerweile 25 min entfernt.