Erleichterung: Gestürzter Santosh (Hero) wird gesund

So wollen wir CS Santosh wieder sehen

Gute Nachrichten gibt es im Fall des auf Etappe 4 gestürzten CS Santosh. Der Hero-Pilot befindet sich zwar noch im künstlichen Koma, aber es gibt ermutigende Ergebnisse.

Es war bisher der schwerste Unfall der Rallye Dakar 2021 und ausgerechnet traf es mit CS Santosh wieder einen Piloten vom Team Hero Motorsport. Zur Erinnerung: Das von Speedbrain organisierte Team musste im vergangenen Jahr den tragischen Tod von Paulo Goncalves verkraften.

Der Inder war auf der vierten Etappe über einen Felsbrocken gestürzt und war regungslos, als ein anderer Teilnehmer eintraf und Rettungsmaßnahmen einleitete. Der 37-Jährige wurde wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus in Riad geflogen. Dort wurde Santosh wegen einer schweren Kopfverletzung in ein künstliches Koma gelegt, damit der Zustand durch Bewegungen des Patienten nicht verschlimmert wird.

Nun gab das Team ein Update zum Gesundheitszustand seines Fahrers. Demnach erlitt Santosh beim Unfall eine luxierte Schulter und ein Schädel-Hirn-trauma. Scans der betroffenen Bereiche zeigten glücklicherweise keine Verletzung, die gegen eine vollständige Genesung des Hero-Piloten sprechen. Dennoch wird Santosh noch über mehrere Tage im Krankenhaus unter intensiver Beobachtung bleiben.

Ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma wird umgangsprachlich als Gehirnerschütterung bezeichnet. Über die Schwere im Fall von Santosh kann nur spekuliert werden, man muss aber mindestens von einem mittleren Grad ausgehen.