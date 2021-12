Red Bull KTM bei Dakar: Neues Bike, neuer Teammanager

Nicht nur die neue KTM 450 Rallye muss sich bei der am 1. Januar 2022 beginnenden Dakar bewähren, sondern auch Red Bull KTM Teammanager Norbert Stadlbauer, der Jordi Villadoms ablöste.

Unterjährig trat Norbert Stadlbauer die Nachfolge von Jordi Villadoms als Teammanager von Red Bull KTM an. Mit 18 Siegen ist KTM der erfolgreichste Hersteller bei der prestigeträchtigen Rallye Dakar, gefolgt von Yamaha mit neun Erfolgen. Doch 2020 und 2021 triumphierte Honda bei der härtesten Rallye der Welt.

Eine komplett neu entwickelte 450 Rally soll dafür sorgen, dass bei der 44. Dakar-Ausgabe wieder ein KTM-Pilot als Sieger auf dem Podest stehen wird. Stadlbauer ist zuversichtlich.



«Es wird mein erstes Jahr als Rallye-Teammanager bei der Dakar 2022 sein und definitiv etwas, auf das ich mich seit meinem Amtsantritt gefreut habe. Es ist ein enorm wichtiges Rennen für KTM, und das gesamte Team hat sich mit Training, Vorbereitung und dem neuen Motorrad für dieses Hauptereignis massiv eingesetzt», sagte der Österreicher.

Als Fahrer stehen KTM Dakar-erprobtes Personal zur Verfügung. Der Argentinier Kevin Benavides gewann 2021 mit Honda und will nun mit dem Motorrad aus Mattighofen seinen Triumph wiederholen. Weitere Dakar-Siege bringen der Österreicher Matthias Walkner (2018) und der Australier Toby Price mit.



«Was die Fahrer angeht, hat Matthias im letzten Jahr seine Geschwindigkeit und Konstanz stark verbessert, und das hat ihm ermöglicht, den Weltmeistertitel zu holen – er kann liefern, wenn er es braucht», lobte Stadlbauer. «Kevin ist der aktuelle Dakar-Champion und weiß genau, was nötig ist, um am Ende der letzten Etappe ganz oben zu stehen. Er hat dieses Jahr viel Zeit damit verbracht, an dem neuen Bike zu trainieren und zu arbeiten, und wir können es kaum erwarten, ihn auf der KTM zu sehen. Zum Glück ist Toby jetzt fast wieder bei 100 Prozent und man kann ihn nie ausschließen, wenn es um den Dakar-Sieg geht. Er scheint in der Lage zu sein, nur einen Knopf zu drücken, um ganz vorne zu liegen»

Mehr oder weniger außer Konkurrenz fährt Danilo Petrucci mit dem KTM-Werksteam seine erste Rallye-Dakar. Der ehemalige MotoGP-Pilot wurde von Jordi Villadoms auf sein Debüt vorbereitet. Der Spanier betreibt in Barcelona ein Rallye-Trainingscamp.



«Es ist großartig, dass Danilo dem Rallye-Programm beitritt. Er hat bereits großes Können auf dem Bike gezeigt, was für ihn eine große und aufregende neue Herausforderung ist. Sein Ziel in diesem Jahr ist es, das Rennen zu beenden. Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie er sich durch das Event schlägt», meinte der Teammanager.