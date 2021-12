Dakar 2022: 146 Bikes, 50 Rookies, 4 Frauen

In wenigen Wochen beginnt in Saudi-Arabien die 44. Ausgabe der Rallye Dakar. Wer bei der härtesten Rallye alles dabei ist. Das Feld wächst um Vergleich zu 2021 um 35 Prozent.

Während die Besetzung der Werksteams bei der Dakar 2022 schon länger feststeht, wurde mit der Veröffentlichung der vorläufigen Teilnehmerliste auch das übrige Teilnehmerfeld von Veranstalter A.S.O. bekannt gegeben.

Mit 146 Motorrädern verzeichnet die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt ein deutliches Plus. Denn wegen der behördlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren in diesem Jahr nur 108 Motorräder bei der Dakar am Start.



Von den 146 Piloten versuchen sich erstaunliche 50 Teilnehmer zum ersten Mal an das Abenteuer einer Dakar. 33 Piloten nehmen an der ‹Original by Motul› teil. In dieser Wertung sind die Piloten auf sich allein gestellt und müssen ihre Motorräder an jedem einzelnen Tag selbst reparieren und warten.



Nachdem Laia Sanz auf einen MINI wechselt, kämpfen bei der 44. Dakar-Ausgabe vier Damen um den Titel der besten Frau.

Nachdem sich Hero-Pilot Sebastian Bühler bei der Vorbereitung in Abu-Dhabi einen Oberschenkelbruch zugezogen hat, ist Deutschland durch die Privatfahrer Mike Wiedemann sowie Stephan und Thomas Preuss vertreten.



Österreich hat mit Red Bull KTM-Werksfahrer Matthias Walkner einen Sieganwärter dabei, dazu Wolfgang Payr (KTM).