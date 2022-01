Yamaha weiter gut dabei – drei Piloten in den Top-12

Auf Etappe 4 der Dakar 2022 feierte Adrien Van Beveren Geburtstag. Der Franzose möchte sich das schönste Geschenk selber machen – und es sieht gut für den Yamaha-Star aus. Auch Branch und Short sind noch im Rennen.

Seit 2016 zählt Adrien Van Beveren zu den besten Piloten bei der Rallye Dakar, doch der Franzose hatte viel Pech. Zum Beispiel vor einem Jahr, als er auf der letzten Etappe mit einem Defekt ausschied. Oder auch 2020, als er bereits auf Etappe 3 über einen im Sand versteckten Felsbrocken heftig stürzte und verletzt ausschied.

In diesem Jahr läuft es für den Yamaha-Piloten bisher prächtig. Nach der am Mittwoch mit 465 km längsten Etappe liegt Van Beveren als Dritter nur 4:54 min hinter Dakar-Leader Sam Sunderland (GASGAS). An seinem 31. Geburtstag hatte er 14 min auf Etappensieger Joan Barreda (Honda) verloren.

«Es war ein schneller Tag mit wenig Navigation – es war nicht meine Lieblingsetappe», erklärte der Yamaha-Star. «Ich bin aber froh, die längste Etappe der Rallye absolviert zu haben. Es ist großartig, nach vier Etappen so gut aufgestellt zu sein. Ich bin mit meiner bisherigen Gesamtleistung super zufrieden und das Ziel ist es, so weiterzumachen, konzentriert zu bleiben und die Dinge Tag für Tag anzugehen. Vielen Dank an alle für eure Geburtstagsnachrichten und die Ermutigung! Ich habe ein tolles Team um mich herum, das gute Arbeit leistet und ich gebe weiterhin jeden Tag mein Bestes.»

Erfreulich für Yamaha: Nachdem 2021 alle Piloten mit einem Defekt ausgeschieden waren, sind in diesem Jahr alle drei Werkspiloten noch im Rennen. Ross Branch belegt mit 26 min Rückstand Platz 11, Andrew Short verlor bisher 38 min und ist Zwölfter.