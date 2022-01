Daniel Sanders (GASGAS) mit blutiger Lippe im Biwak

Die vierte Etappe der Dakar 2022 verlief für GASGAS-Pilot Daniel Sanders nicht ganz wie geplant. Der Schaden im Gesamtklassement ist überschaubar, die Blessuren in seinem Gesicht sind offensichtlicher.

Als Fünfter am Dienstag gehörte Daniel Sanders auf der vierten Etappe zu den ersten Startern. Zügig holte der GASGAS-Pilot auf und verlor dann aber entsprechend Zeit bei der Navigation. Nach der mit 465 km längsten Wertungsprüfung stand ein Rückstand auf Tagessieger Joan Barreda (Honda) von 17 min zu Buche.

Wichtiger: Auf seinen Teamkollegen und Dakar-Leader Sam Sunderland waren es nur neun Minuten.

«Mein Plan hat eigentlich nicht schlecht geklappt. Ich habe die Jungs früher erwischt, als ich dachte», erzählte der Australier. «Bis zum Tankstopp war es eine wirklich schwierige Navigation. Danach fuhr ich im Pulk und wir haben versucht, die Etappe so schnell wie möglich zu eröffnen, damit wir nicht zu viel Zeit auf die anderen Jungs verlieren. Wir kamen an eine knifflige Stelle, wo ich den richtigen Weg wählte, ebenso Skyler. Also eröffneten wir für eine ganze Weile und wussten nicht, wohin die anderen Jungs fuhren.»

Im Ziel tauchte der 27-Jährige jedoch mit einer blutigen und geschwollen Lippe auf. Was war passiert?

«Während ich mit Skyler eröffnete, landete ich nach einem Sprung über eine Düne im Gegenhang – deshalb sieht mein Gesicht so aus, wie es aussieht», grinste der GASGAS-Pilot dennoch. «Ich bin auf den Navigationstower aufgeschlagen. Es war ein wirklich harter Tag. Ich schlug ziemlich hart mit dem Kopf auf, aber ich hatte Glück und stürzte nicht. Der Airbag ging auf und es war gut, sich danach zu sortieren, zum nächsten Tankstopp zu kommen und zu versuchen, nicht zu viel Zeit zu verlieren, denn es war die längste Etappe. Es hat Spaß gemacht!»

Dafür gab es am Mittwoch erfreuliche Nachrichten für Sanders: Nach einem GASGAS-Protest wurde gegen die auf Etappe 2 verhängte Zeitstrafe über 10 Minuten zurückgenommen! Dadurch rückt der Australier mit 7 min Rückstand auf Platz 4 nach vorne.