Matthias Walkner (KTM): Jetzt schon Dakar-Zweiter 05.01.2022 - 12:53 Von Johannes Orasche

© KTM Matthias Walkner vertraute den Spuren nicht

Der österreichische Red Bull KTM-Fahrer Matthias Walkner verbesserte sich bei der Rallye Dakar auf der Marathon-Etappe am Mittwoch in der Wüste vor Riad auf den zweiten Gesamtrang in der Motorrad-Wertung.