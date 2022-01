Dakar-Vierter Van Beveren (Yamaha): «Route war weg»

Die Chancen von Adrien Van Beveren auf den Sieg bei der Dakar 2022 sind als Gesamtvierter intakt. Der Yamaha-Star gehört zu den Piloten, die den Abbruch der sechsten Etappe forderten.

Nach nur 100 km wurde Etappe 6 der 44. Rallye Dakar abgebrochen. Weil die Route am Vortag von der Pkw- und Lkw-Kategorie befahren wurde, war die Piste stark ausgefahren. Während sich Tagessieger Daniel Sanders offen über den Abbruch beklagte, befand der offenbar größere Teil der Fahrer den Zustand der Route für zu gefährlich und überzeugten Dakar-Veranstalter A.S.O.

Zu den Befürwortern des Abbruchs gehört Adrien Van Beveren, den in der Gesamtwertung besten Yamaha-Piloten. Nach der ersten Woche liegt der Franzose nur sieben Minuten hinter Dakar-Leader Sam Sunderland (GASGAS) auf Rang 4.



«Ich habe Glück, dass ich diese Wertungsprüfung in einem Stück überstanden habe – es war wirklich gefährlich. Im Roadbook sind Gefahren beschrieben, aber die Strecke war komplett verschwunden», beschrieb der Yamaha-Pilot die Situation.



«Nachdem am Donnerstag die Pkw und Lkw hier gefahren waren, war die Piste 300 Meter breit. Dann kommen die Warnungen nicht, weil man 100 Meter zu weit links oder rechts fährt», erklärte Van Beveren weiter. «Ich biss die Zähne zusammen und gab mein Bestes. Ich erfüllte mein Plan, eine konstante Pace abzuliefern. Wir sind vorne dabei, das ist gut und ich bin zufrieden mit der ersten Woche. Am Donnerstag lief es nicht ganz so gut, aber das gehört dazu und den hat jeder mal.»

Einen ersten Rückschlag musste Yamaha bei der diesjährigen Dakar nun aber doch hinnehmen. Werkspilot Ross Branch stürzte früh und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Ob der Botsuaner am Sonntag wieder dabei sein kann, ist unklar. Am Samstag pausiert die Rallye.