Sieger Danilo Petrucci: Crash mit Kamel verhindert

Der ehemalige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci aus Italien schrieb mit seinem sensationellen Sieg auf der fünften Etappe der Rallye Dakar Motorradsport-Geschichte.

Danilo Petrucci kam mit der Tech3-KTM am Donnerstag als Zweiter ins Ziel. Nach der Zeitstrafe gegen KTM-Werksfahrer Toby Price wurde dem Italiener, der im November noch das letzte MotoGP-Rennen in Valencia bestritten hat, nachträglich der Sieg zugesprochen.

«Ich wollte mit einem MotoGP-WM-Titel Geschichte schreiben», erzählte Danilo euphorisch. «Das ist mir leider nicht gelungen. Aber ich bin gemeinsam mit meinem Vater mit diesem Traum aufgewachsen, er hat mir ein wenig von der Begeisterung für MotoGP und die Dakar mitgegeben. Das ist wohl einer der besten Tage meines Lebens. Ich bin jetzt einzigartig in der Geschichte. Ich bin der einzige Rennfahrer, der ein MotoGP-Rennen und eine Etappe der Dakar gewonnen hat.»

Dabei wollte der 31-Jährige den Donnerstag ganz anders angehen. «Ich wollte lernen und meine Navigation verbessern», grinste Petrucci. «Deshalb habe ich zu Beginn auch nicht sonderlich gepusht. Nach einer Kurve kam eine große Sanddüne mit einer Gruppe Kamele auf der anderen Seite. Ein großes Kamel lief in die Spur. Ich konnte ihm ausweichen, stürzte dabei aber. Das war mein erster Sturz bei der Dakar, anschließend ließ ich es ruhiger angehen.»



Nach seinem Sieg durfte sich «Petrux» am Donnerstag noch ein zweites Mal freuen, nachdem ihm in der Wüste sämtliche Dokumente inklusive Kreditkarten abhandengekommen waren: «Auch meinen Pass habe ich jetzt wieder, ich kann also wieder abhauen.»