Honda-Ass Joan Barreda sehnte den Abbruch herbei

Honda spielt in der bisherigen Rallye Dakar hinter GASGAS, KTM und Yamaha nur die vierte Geige. Daran änderte sich auch während der 6. Etappe am Freitag nichts, die nach 101 Kilometern abgebrochen wurde.

Über 402 Kilometer sollte die sechste Etappe der Rallye Dakar 2022 gehen, doch nach 101 km war Schluss. Die Route war am Vortag von der Pkw- und Lkw-Kategorie befahren worden, die Spurrillen waren teilweise so tief, dass Dakar-Veranstalter A.S.O. die Reißleine zog und abbrach.



Durch die kurze Fahrzeit von unter einer Stunde für die Toppiloten ergaben sich keine großen Unterschiede, GASGAS-Werksfahrer Daniel Sanders gewann 2:26 min vor seinem Teamkollegen, dem Gesamtführenden Sam Sunderland.

Pablo Quintanilla brachte die beste Honda auf Platz 5 ins Ziel, der verletzte Joan Barreda wurde erstaunlicher Zwölfter. Der Spanier war in der fünften Etappe gestürzt und auf die Schulter gefallen, trotzdem trat er auch in Etappe 6 an. «Ich hatte große Schmerzen, vor allen in den steinigen und sandigen Abschnitten», hielt der 38-Jährige fest. «Ich habe gelitten und muss sehen, wie es weitergeht. Mein Ziel ist, dass sich die Verletzung nicht verschlimmert. Wenn sie bleibt wie jetzt, hoffe ich, weiterfahren zu können.»

Barreda ist mit knapp 26 Minuten Rückstand Gesamtneunter, für ihn wäre es schon ein Erfolg, wenn er die Rallye zu Ende fahren kann. Am Samstag ist Ruhetag, «anschließend sehe ich, wie es in der zweiten Woche läuft», meinte er.



Honda spielt nach zuletzt zwei Dakar-Siegen in der aktuellen Rallye hinter GASGAS, KTM und Yamaha nur die vierte Geige. Der Gesamtfünfte Quintanilla macht sich auch keine Illusionen. «Wir nehmen es jetzt Tag für Tag und müssen fokussiert bleiben», bemerkte der Chilene. «Ich muss während des Ruhetags Energie tanken, die zweite Woche wird sehr hart.»