Deutscher Mike Wiedemann für Dakar-Auftritt geehrt

Bei der Motorsport-Ehrung vom ADAC Pfalz wurde auch der Enduro- und Motocross-Fahrer Mike Wiedemann ausgezeichnet. Der 24-Jährige war bei der Dakar 2022 einer der jüngsten Teilnehmer und schaffte es bis ins Ziel.

Der 24-jährige Mike Wiedemann aus Endingen ging vom 1. bis 14. Januar 2022 bei der legendären Rallye Dakar auf einem KTM 450 Rally-Motorrad für das niederländische BAS-Team an den Start und belegte bei der Zielankunft in Dschidda den 48. Rang im Gesamtklassement.



In der Junioren-Wertung belegte der KTM-Pilot den hervorragenden fünften Rang!

Bei der 44. Ausgabe gingen 430 Fahrzeuge sowie 148 weitere in der Dakar-Classic an den Start. Nach 8.300 Kilometer, davon 4.300 Wertungskilometern, durch die Wüste von Saudi-Arabien erhielt Mike Wiedemann im Ziel die Finisher-Medaille und war überglücklich.



«Ich habe mich leider am Anfang etwas verfahren und bin dann auf den 100. Rang zurückgefallen. Gegen Ende der zwölf Etappen konnte ich wieder aufholen und kam am Ende unter den Top 50 ins Ziel. Die Rallye Paris-Dakar habe ich schon immer verfolgt und habe mir mit der Teilnahme einen Kindheitstraum erfüllt. Bei der nächsten Rallye Dakar 2023 werde ich als Beifahrer in einem Auto an den Start gehen und plane dann für 2024 wieder die Teilnahme auf einem Motorrad.»

Mike Wiedemann startet für den Motorclub Haßloch im ADAC Pfalz, der MC Haßloch gewann zum wiederholten Mal die Clubmeisterschaft von den erfolgreichsten Ortsclubs.



Weitere Informationen über Mike Wiedemann gibt es auf seiner Internetseite unter www.mydakar.de.