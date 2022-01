Dakar 2022: Eindrücke, Erschöpfung und Emotionen

Als Außenstehender kann man nur erahnen, was die Teilnehmer einer Rallye Dakar, erleben, mitnehmen und ertragen müssen. Bilder halten außergewöhnliche Momente fest – positive und negative.

Die Dakar 2022 ist vorbei und was bleibt ist weit mehr als der erste Gesamtsieg von GASGAS Sam Sunderland. 144 Motorräder begaben sich am 1. Januar in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah beim Prolog auf die Reise, 124 kamen zwölf Renntage später nach über 8000 km dort wieder an.

Glücklicherweise gab es bei der diesjährigen Dakar keine schweren Stürze und ernsthafte Verletzungen. Getrübt wurde die 44. Ausgabe von der Explosion eines Begleitfahrzeugs, bei dem der Franzose Philippe Boutron am 30. Dezember 2021 schwer verletzt, die Behörden in Saudi-Arabien ermitteln wegen versuchter Terroranschläge.

Ansonsten erwies sich Saudi-Arabien bei seiner dritten Dakar-Ausrichtung als guter Gastgeber. Spektakuläre Landschaften, spannender Rennsport und dramatische und auch schöne Ereignisse ziehen Beobachter zwangsläufig in ihren Bann. Fotojournalisten hielten auch in diesem Jahr außergewöhnliche Momente in Bildern fest. Hier eine Auswahl.