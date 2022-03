Wegen Putin: Rallye-Raid-WM sagt Kasachstan ab

Wegen der kriegerischen Handlungen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin wurden bereits eine Reihe von Sportveranstaltungen abgesagt. Die Durchführung der Rallye Kasachstan war für die Rally-Raid-WM 2022 zu unsicher.

Bereits unmittelbar nach der Abu Dhabi Desert Challenge teilten die Rallye-Werksteams von Honda und KTM mit, dass ihr nächste Auftritt in Andalusien Anfang Juni sei. Der Kalender der Rally-Raid-WM wies zu diesem Zeitpunkt aber noch die Rallye Kasachstan aus, die vom 25. bis 30. April stattfinden sollte.

Am Donnerstag, eine Woche nach Abu Dhabi, folgte die erwartete Absage durch Veranstalter A.S.O.



«Die aktuelle internationale Situation hat den Organisator der Rallye Kasachstan, der dritten Runde der FIA & FIM World Rally-Raid Championship (W2RC), gezwungen, seine Ausgabe 2022, die vom 25. bis 30. April stattfinden sollte, abzusagen. Daher findet der nächste W2RC-Lauf vom 7. bis 12. Juni bei der Rallye Andalucía in Spanien statt, gefolgt von der Rallye du Maroc in Marokko vom 7. bis 12. Oktober 2022.»

A.S.O. bemüht sich nun in Absprache mit allen Beteiligten um einen Ersatztermin als Finale der Debüt-Saison der neuen Rallye-Weltmeisterschaft. Die Rallye Kasachstan soll 2023 wieder in den Kalender aufgenommen werden.

Seltsam: Auf der offiziellen Website der ‹Rally Kazakhstan› wird die Absage noch nicht mitgeteilt.

Rally-Raid-WM 2022: Stand nach 2 von 4 Events Pos Fahrer (Nation) Team Punkte 1. S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory Racing 63 2. P. Quintanilla (CHL) Monster Energy Honda 46 3. M. Walkner (AUT) Red Bull KTM Factory Racing 35 4. R. Brabec (USA) Monster Energy Honda 34 5. T. Price (AUS) Red Bull KTM Factory Racing 25 6. I. Cornejo (CHL) Monster Energy Honda 24 7. A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Yamaha 20 8. J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports Rally 18 9. J. Barreda (ESP) Monster Energy Honda 17 10. L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory Racing 16 11. L. Santolino (ESP) Sherco Rallye 16 12. F. Caimi (ARG) Hero Motosports Rally 8 13. S. Howes (USA) Husqvarna Factory Racing 6 14. X. De Soultrait (FRA) Ht Rally Raid Husqvarna Racing 6 15. K. Benavides (ARG) Red Bull KTM Factory Racing 6 16. A. Mare (RSA) Hero Motosports Rally 5 17. R. Goncalves (PRT) Team Sherco Rallye 3 18. R. Branch (BWA) Hero Motosports Rally 3 19. M. Michek (CZE) Orion - Moto Racing Group 2