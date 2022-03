Abu Dhabi Desert Challenge: Das müssen Sie wissen

Die Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2022 geht in ihre zweite Runde. Was bei der Abu Dhabi Desert Challenge passiert und wie der WM-Stand vor der Wüstenrennen ist.

Die Abu Dhabi Desert Challenge ist die zweite Station der von A.S.O. organisierten Rally-Raid-WM. Sie beginnt am Freitag mit der technischen Abnahme und einem kurzen Prolog am Samstag. Ab Sonntag kämpfen sich Vorjahressieger Matthias Walkner (Red Bull KTM) & Co. durch die Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate.

Die diesjährige Desert Challenge geht über fünf Etappen, wobei die Etappen 2 und 3 als Marathon-Etappen vorgesehen sind. Das bedeutet, dass die Piloten im Biwak in Qsar Al Sarab keinen Support von ihren Teams erhalten und Wartungen oder Reparaturen selbst erledigen müssen.

Insgesamt sind 1344 Kilometer überwiegend im tiefen Wüstensand zu absolvieren, hinzu kommen 599 km an Verbindungen. Start und Ziel ist in Yas Marina. Die zweite Etappe ist mit insgesamt 453 km die längste bei der diesjährigen Ausgabe, der zweite Teil der Marathonetappe mit 290 km die kürzeste.

Als WM-Leader geht Dakar-Sieger Sam Sunderland (GASGAS) an den Start, gefolgt von Pablo Quintanilla (Honda) und Matthias Walkner (Red Bull KTM), der die Desert Challenge im Vorjahr gewinnen konnte. In der Teamwertung führt Honda vor GASGAS und KTM.

Abu Dhabi Desert Challenge 2022

Datum Etappe Verbindung Special Gesamt Sa, 5 März Prolog 14 km 2 km 16 km So, 6 März Etappe 1 35 262 297 Mo, 7 März Etappe 2 137 316 453 Di, 8 März Etappe 3 35 255 290 Mi, 9 März Etappe 4 153 243 396 Do, 10 März Etappe 5 162 209 371

WM-Stand vor Abu Dhabi Desert Challenge 1 S. Sunderland (GASGAS) 38 Punkte 2 S. Quintanilla (Honda) 30 3 M. Walkner (KTM) 24 4 A. Van Beveren (Yamaha) 20 5 J. Barreda (Honda) 17 6 J. Cornejo (Honda) 15 7 R. Brabec (Honda) 14 8 T. Price (KTM) 12 9 L. Santolino (Sherco) 11 10 L. Benavides (Husqvarna) 9